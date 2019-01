Macedónsko zmení meno. Priblíži sa k EÚ a vzdiali sa Rusku

Grécko po 27 rokoch ukončilo spor so susedným štátom.

25. jan 2019 o 14:34 Lukáš Onderčanin

ATÉNY, BRATISLAVA. Grécky parlament v piatok vyslovil súhlas s tým, aby si jeho severný sused Macedónsko zmenilo názov. Hlasovanie bolo tesné - za hlasovalo 153 poslancov, 146 gréckych poslancov bolo proti.

Malá balkánska krajina sa tak po novom bude volať Republika Severné Macedónsko.

Formálne ukončenie konfliktu o názov Macedónsko však neznamená, že ľudia sú spokojní.

Zmena názvu by mala Severnému Macedónsku otvoriť cestu do Európskej únie, no v Grécku pre ňu hrozí pád vlády. Príklonom bývalej juhoslovanskej republiky k Únii nie je nadšené ani Rusko. Čo presne sa teraz môže stať?

1. O čom bol spor Grécka a Macedónska?

Názov Macedónsko podľa mnohých označuje historický región, ktorý sa rozprestiera medzi oboma krajinami. Tento región zahŕňal napríklad aj grécke Thessaloniki.