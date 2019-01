Naši chlapci v Salisbury. Nová ruská stolová hra vraj vznikla ako vtip, na mieste činu sa nesmejú

Británia z útoku na Skripaľa podozrieva agentov ruskej GRU.

25. jan 2019 o 13:08 Nina Sobotovičová

LONDÝN, BRATISLAVA. Namiesto do domčeka sa hráči musia dostať do Salisbury. Fanúšikovia stolových hier si teraz môžu vyskúšať novinku, ktorá už stihla vyvolať vlnu kontroverzie.

Volá sa Naši chlapci v Salisbury a hráči sa v nej majú vydať po stopách ruských agentov, ktorých britská vláda obviňuje z útoku na bývalého ruského dvojitého špióna.

Hráč zvíťazí vo chvíli, keď sa mu podarí cez Ženevu, Amsterdam, Londýn a Paríž dostať až do mesta Salisbury. Musí teda prejsť trasu, ktorú podľa britskej vlády absolvovali aj agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU Alexander Miškin a Anatolij Čepiga.

Cieľ hry ilustrujú obrázky katedrály v Salisbury a dve postavy odeté v mundúroch pre manipuláciu s nebezpečnými chemickými látkami.

Pre nás to už nie je vtipné

Jeden z tvorcov - Michail Bober - pre ruské štátne médiá v stredu vyhlásil, že hru vytvoril v reakcii na to, koľko priestoru zahraničné médiá venovali útoku na bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliu.

Podľa Bobera tiež išlo o "vtipnú reakciu na obvinenia Západu", ktorý zo spáchania útoku od začiatku podozrieval Moskvu.

"V nejakom zmysle to bola naša odpoveď západným médiám - už by stačilo," cituje Bobera britský Guardian. "Pre nás to už viac nie je vtipné, ale smutné. Musí sa to skončiť," dodal.

Podľa bývalého starostu mesta Salisbury Joa Brooma hra "ukazuje šokujúcu ľahostajnosť voči všetkým, ktorí sa vlani stali obeťami tejto tragédie".

"Je to nevkusné", dodal Broom.

Moskva vinu odmieta

K útoku na Skripaľa a jeho dcéru Juliju došlo 4. marca 2018, pričom páchatelia mali použiť nervovoparalytickú látku novičok.

O niekoľko mesiacov sa pri prehľadávaní smetiakov k látke dostal aj miestny obyvateľ Charlie Rowley, ktorý si nádobu s novičokom pomýlil s parfumom.

Po tom, ako ho dal partnerke a ona sa ním nastriekala, skončili obaja v nemocnici. Dawn Sturgessová o niekoľko dní zomrela a stala sa tak jedinou obeťou chemického útoku.

Británia z jeho spáchania podozrieva agentov ruskej GRU. Moskva obvinenia z pokusu o zavraždenie Skripaľa a jeho dcéry od začiatku odmieta.