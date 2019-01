Dobré ráno: Začína sa vo Venezuele občianska vojna?

Čo sa deje v takzvanom socialistickom raji.

24. jan 2019 o 23:02 Matúš Krčmárik, Peter Kapitán

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/564114423&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Venezuelčania v lete minulého roka začali zo svojej meny vyrábať napríklad kabelky, pred menovou reformou tam peniaze už radšej brali na váhu, než by ich mali počítať.

Hyperinflácia je len jedným z problémov, ktorými tento takzvaný socialistický raj v južnej Amerike trpí. Za posledné dva roky z krajiny kvôli katastrofálnej ekonomickej aj politickej situácii utiekli viac ako tri milióny ľudí.

Napriek tomu Nicolas Maduro pred pár dňami vo voľbách obhájil post prezidenta, hoci opozícia voči tomu dôrazne protestuje.

O Venezuele sa Peter Kapitán rozpráva s Matúšom Krčmárikom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Na jeseň 2017 si šéf spravodajskej jednotky finančnej polície Pavol Vorbojov lustroval Jána Kuciaka. Do funkcie ho rozkazom ustanovil bývalý šéf NAKA Peter Hraško, blízky vtedajšiemu policajnému prezidentovi Tiborovi Gašparovi. Vorobjovovi vydal pokyn na lustrácia práve Gašpar, ktorý je jeho sused, píše portál Aktuality.

Alenu Zsuzsovú obvinenú v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej polícia obvinila v prípade ďalšej vraždy. Ide o vraždu bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka z roku 2010, za ktorú je odsúdený vykonávateľ vraždy, avšak doteraz chýbajú objednávatelia či pomocníci.

Martin Glváč postupne pre médiá vysvetľuje okolnosti svojej komunikácie s Alenou Zsuzsovou, no jeho tvrdenia sú nedôveryhodné. Denníku SME však na otázky odmieta odpovedať už takmer týždeň. O svojich kontaktoch so Zsuzsovou mlčí aj bratislavský župan Juraj Droba, ktorý kandidoval za SaS. Jeho kolegovia si myslia, že by mal byť transparentnejší.

Druhým dňom pokračovalo vo štvrtok vypočúvanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Pred členov ústavnoprávneho výboru sa posadili poslanec Peter Kresák či rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská. Očakáva sa ešte vypočutie Radoslava Procházku či Daniely Švecovej, ktorí by mali prísť na rad v piatok.

Dva zo štyroch automobilových závodov na Slovensku hlásia škrty. Bratislavský Volkswagen plánuje počas roka obmedziť výrobné zmeny, žilinská fabrika Kie prepúšťa desiatky ľudí. Dôvodom racionalizačných opatrení je najmä klesajúci záujem o niektoré autá. Automobilky na Slovensku za minulý rok vytvorili v rámci HDP viac ako desať miliárd eur.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.