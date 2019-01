Venezuela, krajina dvoch prezidentov. Hrozí jej, že sa zmení na karibskú Sýriu

Američania uznali opozičného lídra za prezidenta.

24. jan 2019 o 14:54 Matúš Krčmárik

CARACAS, BRATISLAVA. Ceny sa menia od rána do večera, za rok stúpli o viac ako milión percent. Tri štvrtiny chudobnejších Venezuelčanov schudli priemerne o jedenásť kilogramov, do krajiny sa vrátila detská podvýživa, začal stúpať počet prípadov neliečenej malárie. Lieky jednoducho v krajine nie sú.

Preto Venezuelu v posledných rokoch opustili viac ako dva milióny obyvateľov, podľa niektorých zdrojov to boli až tri milióny. Zamierili do Kolumbie, Brazílie či Panamy, teda do štátov, ktoré boli ešte pred pár desaťročiami chudobnejšie a odkiaľ sa húfne utekalo do bohatšieho Caracasu - venezuelskej metropoly.

"Venezuela v posledných rokoch prežila toľko katastrof, že stále máme pocit, ako keby to nemohlo byť horšie," varuje v komentáripre nezávislý web Caracas Chronicles politológ Francisco Toro.