Barnier odmietol časové obmedzenie írskej poistky

Záložný plán pre Írsko nie je časovo ohraničený. Značná časť britských zákonodarcov ho preto vníma ako pascu.

24. jan 2019 o 12:05 TASR

LONDÝN. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier odmietol vo štvrtok možnosť časového obmedzenia platnosti tzv. írskej poistky.

Informovala o tom agentúra AP.

Podľa Británie ide o pascu z EÚ

Na základe írskej poistky v dohode o brexite, ktorú minulá týždeň zamietol britský parlament, by - aspoň dočasne - platili pre Severné Írsko odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva.

Záložný plán pre Írsko však nie je časovo ohraničený. Značná časť britských zákonodarcov ho preto vníma ako pascu, pre ktorú by Británia navždy zostala zviazaná obchodnými pravidlami Európskej únie.

Podľa Barniera by však časové obmedzenie írskej poistky (Irish backstop) spochybnilo samotný účel jej zavedenia.

Do brexitovej dohody sa toto ustanovenie dostalo ako dostatočná záruka toho, že nedôjde k obnoveniu tvrdej hranice medzi britským Severným Írskom a nezávislou Írskou republikou.

Írska hranica ovplyvní celú úniu

Barnier pred štvrtkovým stretnutím s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou v Berlíne taktiež odmietol možnosť, že by dohodu o hraničnom režime na írskom ostrove vyrokoval Londýn priamo s Dublinom.

"Nie je to len o Írsku. Každá položka, ktorá prechádza cez severnú hranicu do Írska, vstupuje zároveň na spoločný trh (EÚ). Takže sa to týka nielen Írska, ale aj Nemecka, Francúzska či Poľska - je to o celom spoločnom trhu," povedal Barnier pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.

Prečítajte si tiež: Mayová nepodporí odklad brexitu, ponúka len tri možnosti

Európska komisia sa obáva, že hroziaci brexit bez dohody povedie aj k režimu tvrdej hranice na írskom ostrove.

To by potenciálne mohlo ohroziť dodržiavanie podmienok Veľkopiatkovej dohody, ktorá v roku 1998 ukončila sektárske násilie v Severnom írsku.

Otázka írskej poistky bola v Británii najväčšou prekážkou pre schválenie "rozvodovej" dohody v podobe, v akej ju vlani koncom novembra - po vyše dvoch rokoch rokovaní - prijali britská premiérka Theresa Mayová a hlavy vlád a štátov ostaných 27 členských krajín Únie.

Europarlament: Nebude írska poistka, nebude dohoda

Bez trvalej a funkčnej poistky pre colný režim na hranici medzi Írskom a britským Severným Írskom nebude môcť Európsky parlament ratifikovať dohodu o odchode Británie z EÚ.

Do Londýna to po svojom štvrtkovom rokovaní odkázala príslušná skupina Európskeho parlamentu, ktorej prácu riadi belgický liberálny europoslanec Guy Verhofstadt.