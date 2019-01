Pelosiová oficiálne odložila Trumpovo vystúpenie so správou o stave únie

Shutdown trvá v Spojených štátoch už 33 dní.

23. jan 2019 o 20:51 (aktualizované 23. jan 2019 o 22:06) SITA

WASHINGTON. Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová oficiálne odložila vystúpenie prezidenta Donalda Trumpa so správou o stave únie, až kým skončí takzvaný vládny shutdown - čiastočné zastavenie financovania amerických federálnych úradov.

Kalifornská demokratka v stredu šéfovi Bieleho domu v liste napísala, že Snemovňa reprezentantov, kde majú demokrati väčšinu, neprijme potrebné opatrenie, aby mohol svoj celonárodne vysielaný prejav predniesť na pôde Snemovne.

Prečítajte si tiež: Trump by mal počkať so správou o únii kvôli bezpečnosti

"Teším sa na to, keď vás v Snemovni privítam vo vzájomne prijateľnom termíne pre túto správu, keď bude vláda znovu otvorená," uviedla kongresmanka.



Pelosiová sa takto vyjadrila len niekoľko hodín po tom, čo jej Trump oznámil, že plánuje vystúpiť so správou o stave únie podľa pôvodného plánu, a to na budúci týždeň v utorok.



Prezident na oficiálne odloženie prejavu zareagoval s tým, že nie je prekvapený.

Na podujatí o zdravotnej starostlivosti, ktoré sa konalo v Bielom dome, sa vyjadril, že sa demokrati "zradikalizovali" a "nechcú vidieť zastavenie zločinu, čo by sme veľmi ľahko mohli urobiť na južnej hranici".

"Toto sa ešte chvíľu potiahne. Nakoniec budú mať Američania po svojom, pretože nechcú vidieť žiaden zločin," dodal Trump.



Čiastočný shutdown v USA trvá už dva mesiace a je najdlhším v histórii krajiny. Zastavenie financovania niektorých federálnych inštitúcií je výsledkom sporu medzi prezidentom a demokratmi ohľadom financovania múru, ktorý chce Trump nechať postaviť na americko-mexickej hranici.