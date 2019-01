Ak prehrá Afrika, Európa vyhrať nemôže, varoval Bono

Írsky rockový spevák a aktivista poukázal v Davose na zanedbaný boj proti vírusu HIV.

23. jan 2019 o 17:56 TASR

DAVOS. Svetu hrozí prehra v boji proti vírusu HIV vzhľadom na silný odpor voči pomoci, ktorý vyvoláva pocit, že západné vlády si musia vyriešiť problémy vo svojich vlastných krajinách.

Na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vo švajčiarskom Davose to vyhlásil írsky rockový spevák a aktivista Bono.

Podľa neho populizmus na bohatom severe (sveta) je výsledkom toho, že ľudí ničí kapitalizmus, informoval v stredu denník The Guardian.

Bono ďalej tvrdí, že približne 7000 žien sa každý týždeň infikuje vírusom HIV alebo priamo chorobou AIDS, a vyzval na nové financovanie zdravotníckych iniciatív.

"Mohli by sme túto záležitosť prehrať. Boli sme na víťaznej ceste. V severných ekonomikách sme sa však dostali do nevýhody pochopiteľnými obavami, že máme problémy vo vlastných mestách. Ak sú ľudia na ulici v našich vlastných mestách, prečo by sme sa mali starať o to, čo sa deje niekde inde?," uviedol Bono.

"Odpoveď je taká, že to, čo sa deje 'tam', ovplyvňuje aj nás. Ak prehrá Afrika, Európa vyhrať nemôže. Musíme reagovať na to, čo sa deje v našich vlastných mestách," uviedol spevák.

Bono, ktorý pomohol založiť záujmovú skupinu One, podotkol, že kapitalizmus dostal z chudoby viac ľudí než "akýkoľvek iný -izmus", avšak varoval: "Je to divoké zviera. Ak ho neskrotíme, môže postupne rozhrýzť mnoho ľudí."

Dodal, že výsledkom tohto "rozhrýzania" ľudí je následne populizmus.