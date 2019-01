Britom žijúcim v Česku zostanú práva občanov EÚ do konca roka 2020

Predloha však bude účinná len v prípade takzvaného tvrdého brexitu.

23. jan 2019 o 15:35 TASR

PRAHA. Občania Británie budú mať pravdepodobne v ČR do konca budúceho roka rovnaké práva, akoby boli naďalej občanmi EÚ.

Stane sa tak na základe vládneho návrhu zákona, ktorý v stredu už v prvom čítaní schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR.

Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.

Predloha však bude účinná len v prípade takzvaného tvrdého brexitu, teda ak Británia opustí Úniu bez dohody. Návrh sa teraz bude zaoberať Senát.

Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu minulý týždeň dohodu o vystúpení Británie z EÚ odmietli. Británia má Úniu opustiť 29. marca.

Bez zákona by Briti v prípade tvrdého brexitu mali v ČR rovnaké postavenie ako občania krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Podľa českého ministerstva vnútra by sa to týkalo približne 5000 Britov žijúcich na území ČR.

Poslanci českého parlamentu sa v rozprave zaujímali hlavne o to, či sa Británia v súvislosti s českým zákonom zachová rovnako k občanom ČR žijúcim na svojom území.

Minister vnútra Jan Hamáček v tejto súvislosti povedal, že ČR vychádza z britského dokumentu z vlaňajšieho decembra, ktorý stanovuje kontúry budúceho migračného systému a pre obyvateľov EÚ pracuje s prechodným obdobím tiež do konca budúceho roka.