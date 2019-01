Dron narušil prevádzku letiska Newark pri New Yorku

Prevádzku nakrátko prerušili, keď spozorovali dron letiaci nad letiskom Teterboro.

23. jan 2019 o 9:33 TASR

NEW YORK. Dron spozorovaný nad malým letiskom v štáte New Jersey prerušil v utorok nakrátko prevádzku na medzinárodnom letisku v meste Newark, ktoré je jedným z troch väčších letísk zabezpečujúcich spojenie s New Yorkom, informovala agentúra AFP.

Hovorca amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) Greg Martin pre stanicu CNN uviedol, že prevádzku na letisku nakrátko prerušili po tom, čo spozorovali dron letiaci nad letiskom Teterboro, vzdialenom asi 30 kilometrov severne od Newarku.

FAA nariadila pozastavenie odletov smerujúcich na Newark, kým sa neodbavili prílety nahromadené počas prerušenia.

Medzinárodné letisko v Newarku sa nachádza v štáte New Jersey približne 25 kilometrov juhozápadne od newyorského Manhattanu. Teterboro je menšie letisko ležiace severozápadne od New Yorku.