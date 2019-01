Rumunský prezident ostro kritizoval vládu za zásahy do súdnictva

Klaus Iohannis obvinil vládu, že ju nezaujíma Rumunsko, ale iba jej vlastní politici.

22. jan 2019 o 18:07 TASR

BUKUREŠŤ. Plánovaný dekrét rumunskej vlády, ktorým by boli zrušené mnohé súdne konania a verdikty týkajúce sa korupcie, by bol podľa utorkového vyjadrenia prezidenta Klausa Iohannisa protiústavný.

Informovala o tom agentúra AP.

Rumunský prezident tak reagoval na tohtotýždňový návrh ministra spravodlivosti, ktorý by mohol viesť k zrušeniu mnohých súdnych procesov, ako aj verdiktov, týkajúcich sa okrem iného korupčných káuz politikov z vládnucej Sociálnodemokratickej strany.

Prezident v tomto kontexte vyhlásil na margo vlády, že ju "nezaujíma Rumunsko, ale iba jej vlastní politici s trestnoprávnymi problémami".

Kritici rozhodnutia poukazujú na to, že daný dekrét by bol krokom späť pre rumunskú demokraciu a výrazne by ochromil boj proti korupcii na najvyšších úrovniach štátu.

Tento vývoj súvisí s novembrovým verdiktom rumunského ústavného súdu, podľa ktorého nebol jeden z piatich sudcov Najvyššieho kasačného súdu v roku 2014 vymenovaný náležitým spôsobom.

Daný verdikt potenciálne otvára dvere pre revíziu všetkých rozhodnutí tohto súdu od roku 2014.

Rumunský ústavný súd nedávno taktiež rozhodol, že tajné zmluvy, ktoré v rokoch 2009 a 2016 podpísala rumunská prokuratúra s rozviedkou, sú protiústavné.

Tieto dohody prokuratúre umožňovali získavať dôkazový materiál z odpočúvania telefonátov a sledovania elektronickej komunikácie podozrivých osôb.

Predmetné rozhodnutie by mohlo taktiež viesť k zrušeniu mnohých súdnych procesov, z ktorých niektoré súvisia s vraždami, detskou pornografiou či korupciou.