Turecko obvinilo niektoré krajiny zo sabotáže vyšetrovania Chášukdžího vraždy

Turecký minister vyhlásil, že pripravuje medzinárodné vyšetrovanie.

22. jan 2019 o 10:05 TASR

ANKARA. Turecko pripravuje medzinárodné vyšetrovanie vlaňajšej násilnej smrti saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.

Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie šéfa tureckej diplomacie Mevlüta Čavušogla.

Vyšetrovanie vs. finančné zisky

Turecký minister vyhlásil, že niektoré západné krajiny sa snažia Chášukdžího vraždu "ututlať" v snahe neprísť o finančné zisky, ktoré im plynú zo spolupráce so Saudskou Arábiou.

"My to však dotiahneme až do konca. Podnikli sme prípravy na medzinárodné vyšetrovanie," citovali Čavušoglove slová turecké médiá.

Ďalšie kroky v tomto smere plánuje Ankara urobiť v najbližších dňoch.

Novinára Džamála Chášukdžího, ktorý patril k popredným kritikom vplyvného saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána, zavraždili začiatkom októbra na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule.

Zodpovednosť za vraždu sa neoficiálne pripisuje princovi Salmánovi. Saudskoarabskí činitelia však označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci.

Možnosť vyšetrovania na pôde OSN

Na ropu bohatá Saudská Arábia je kľúčovým americkým spojencom v oblasti Blízkeho východu.

Prečítajte si tiež: Podozriví z Chášukdžího vraždy sa postavili pred súd

Turecká vláda obviňuje Rijád, že pri vyšetrovaní Chášukdžího vraždy plne nespolupracuje. Telesné pozostatky 59-ročného novinára sa doposiaľ nenašli.

Nezávislé medzinárodné vyšetrovanie zločinu by mohlo eventuálne prebehnúť aj v rámci OSN.

Takýto krok by však musela iniciovať niektorá z členských krajín, čo sa však podľa dostupných informácií zatiaľ nestalo.