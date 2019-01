Islamský štát opäť zaútočil na americké jednotky v Sýrii

Najnovší incident si nevyžiadal žiadne obete.

22. jan 2019 o 7:45 SITA

BEJRÚT. Samovražedný bombový útočník v pondelok zasiahol konvoj amerických a kurdských síl na severe Sýrie.

Incident sa stal na kontrolnom stanovišti v provincii Hasaka. Zástupca americkej armády Sean Ryan potvrdil informácie a uviedol, že útok si nevyžiadal žiadne obete.



Pondelkový incident sa stal len niekoľko dní po samovražednom útoku na severe Sýrie v meste Manbidž, kde zomrelo 19 ľudí, medzi nimi aj dvaja zamestnanci americkej armády a dvaja civilisti pochádzajúci z USA.

Bol to zároveň najkrvavejší útok na americké jednotky, odkedy v roku 2015 prišli do krajiny.



K obidvom útokom sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS). Tlačová agentúra Hawar uviedla, že pri pondelkovom útoku utrpeli ľahké zranenia dvaja kurdskí bojovníci.

Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) vyhlásilo, že päť ľudí zomrelo a ďalší utrpeli zranenia.