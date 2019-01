Irán nepozvali na varšavskú konferenciu o Blízkom východe, Rusko účasť odmietlo

Konferencia sa uskutoční 13.-14. februára.

22. jan 2019 o 6:08 TASR

VARŠAVA. Irán nedostal pozvánku na medzinárodnú konferenciu o Blízkom východe, ktorá sa bude konať vo februári v poľskom hlavnom meste Varšava, zatiaľ čo Rusko účasť odmietlo.

Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na poľského ministra zahraničných vecí Jaceka Czaputowicza.

Patová situácia ohľadom jadrovej dohody

Podľa ministra by prítomnosť Iránu na konferencii brzdila rozhovory, pretože jazyk, ktorý Teherán používa, je "ťažko akceptovať".

Stretnutie by mohlo vyriešiť patovú situáciu ohľadom jadrovej dohody z roku 2015, ktorú podpísal Irán so svetovými mocnosťami.

Dohoda je zameraná na obmedzenie iránskeho jadrového programu výmenou za zrušenie sankcií.

Americký prezident Donald Trump vlani v máji vyhlásil, že Spojené štáty odstupujú od tejto dohody a jeho administratíva neskôr uvalila na Irán tvrdé ekonomické sankcie.

Pohrozil odvetným opatrením

Teherán proti avizovanej konferencii protestoval, označil ju za "nepriateľskú" akciu a pohrozil Poľsku nešpecifikovaným "odvetným opatrením".

Iránske médiá informovali, že námestník šéfa poľskej diplomacie Maciej Lan pricestoval do Teheránu so zámerom rokovať o konferencii so svojím iránskym náprotivkom Abbásom Arakčím.

"Poľská vláda by si mala uvedomiť skutočné zámery americkej vlády s touto konferenciou a byť pripravená na dôsledky," varoval Arakčí, ktorý dodal, že Irán nedovolí žiadnej krajine mimo daného regiónu vytvoriť koalíciu proti jeho záujmom.