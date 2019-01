V Rumunsku chcú zrušiť procesy aj rozsudky v korupčných kauzách

Sudcovia a prokurátor požiadali vládu, aby návrh neprijala.

21. jan 2019 o 20:45 SITA

Medzi prípadmi by bol aj prípad s predsedom vládnucej Sociálnodemokratickej strany Livia Dragneu, ktorého už dvakrát uznali vinným, no on obvinenia popiera.(Zdroj: TASR/AP)

BUKUREŠŤ. Rumunský minister spravodlivosti Tudorel Toader sa v pondelok vyjadril, že si pripravil núdzové opatrenie, ktoré by mohlo anulovať stovky korupčných prípadov týkajúcich sa okrem iných aj vysokopostavených predstaviteľov krajiny.

Politik sa v pondelokstretne s premiérkou Vioricou Dancilou, s ktorou bude diskutovať o danom opatrení.

Prečítajte si tiež: Najvyšší lídri Európskej únie vyjadrili v Bukurešti dôveru rumunskému predsedníctvu

Nariadenie by mohlo viesť k suspendovaniu súdnych procesov, verdiktov aj nových procesov v korupčných prípadoch.

Medzi týmito prípadmi by bol aj prípad s predsedom vládnucej Sociálnodemokratickej strany Livia Dragneu, ktorého už dvakrát uznali vinným, no on obvinenia popiera.

Dané odsúdenia mu znemožňujú ujať sa funkcie premiéra krajiny, aj napriek tomu však v podstate riadi vládu.

Protikorupčné skupiny v reakcii na návrh uviedli, že budú protestovať, ak premiérka opatrenie prijme.

Podľa kritikov by to bola rana pre demokraciu a oslabilo by to úsilie v boji proti korupcii na vysokej úrovni v Rumunsku.

Tri skupiny zastupujúce sudcov a prokurátorov vyzvali na verejnú debatu o tejto záležitosti a požiadali vládu, aby návrh neprijala, pretože "by mohla ohroziť základné spoločenské hodnoty" v krajine, ktorá rešpektuje právny poriadok.

Európska únia už skôr vyjadrila znepokojenie nad narušením právneho poriadku v Rumunsku a sporných vládnych opatrení v súdnictve, ktoré podľa kritikov ochránia skorumpovaných predstaviteľov.