Rusko zvažuje odchod z Rady Európy

Moskva vníma rozdielne zaobchádzanie so svojou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení Rady.

MOSKVA. Rusko zvažuje všetky dostupné možnosti ďalšieho rozvoja svojich vzťahov s Radou Európy (RE), ale v prípade nutnosti aj odchod z tejto organizácie, pokiaľ sa neskončí rozdielne zaobchádzanie s ruskou delegáciou v Parlamentnom zhromaždení Rady.

Pre tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Alexander Gruško.

"Diskriminácia na politickom základe je pre nás neprijateľná. Zvažujme preto všetky alternatívy našich možných krokov vrátane možnosti odchodu z Rady Európy. Dúfame, že naši oponenti sa chytia zdravého rozumu. Je to na tých, ktorí sa rozhodli vylúčiť ruskú delegáciu. Mali by to prehodnotiť, ak chcú zachovať fungovanie organizácie," uviedol Gruško.

Viceminister pripomenul, že Rada Európy vznikla so zámerom zabezpečovať jednotu všetkých európskych krajín a článok 1 charty Rady hovorí o tom, že jednota štátov nemôže byť zaručená diskrimináciou.

"Parlamentné delegácie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy nemožno umiestniť na rozličné strany v závislosti od ich politických názorov. Ide to proti princípom, na ktorých operuje mnoho medzinárodných organizácií vrátane Rady Európy," zakončil námestník šéfa ruskej diplomacie.