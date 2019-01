Írski teroristi sa opäť ozvali. Obetuje Mayová mier za brexit?

Útoky v Severnom Írsku môžu pokračovať.

21. jan 2019 o 19:01 Lukáš Onderčanin

Útok v Londonderry nemal obete, no pripomenuli tridsaťročný severoírsky konflikt.(Zdroj: TASR/AP)

BELFAST, BRATISLAVA. Keď sa v sobotu večer zatriasli okná na dome Grega McLaughlina v severoírskom Londonderry, hneď vedel, že to bola bomba. "Bolo to veľmi hlasné... na ulici bola ohnivá guľa. Znelo to ako veľmi veľký výbuch. Nič také som však v Derry už dlho nepočul," povedal podľa BBC.

Sobotný výbuch nastraženej bomby pred budovou súdu nikoho nezranil. Polícia však zatkla päticu podozrivých mužov a z útoku sú podozriví odštiepenci z polovojenskej Írskej republikánskej armády (IRA).

Politici sa teraz obávajú, že komplikácie s brexitom môžu do Severného Írska po rokoch vrátiť násilie.

Brexit zjednotil militantov

Práve v Derry, ako skrátene mesto miestni nazývajú, si obdobie známe ako Troubles (problémy) pamätajú veľmi živo.