Prečo labouristi nie sú jasne za referendum? Mohlo by im to prehrať voľby

Corbyn odmieta rokovať s premiérkou.

18. jan 2019 o 21:16 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak by aj nikto od referenda v júni 2016 nezmenil názor a demografické skupiny by hlasovali rovnako ako vtedy, Británia sa v sobotu zmení. V tento deň sa totiž stane krajinou, kde by už väčšina ľudí hlasovala za zotrvanie v Európskej únii.

Zakladateľ výskumnej agentúry YouGov Peter Kellner totiž vypočítal, že počet zástancov brexitu sa každý deň zmenšuje o 1350. Brexit mal väčšiu podporu medzi staršími ľuďmi, ktorí umierajú, mladí zase chceli prevažne ostať súčasťou Európskej únie.

"Zaručuje to, že referendum by sa tento rok skončilo opačným výsledkom?" pýta sa komentátorka Guardianu Polly Toynbeeová. "Samozrejme, že nie. Ľudia menia svoje názory, aj keď prieskumy ukazujú, že prevláda zmena smerom k zotrvaniu."

Musel by odstúpiť

Stredajší prieskum YouGovu zároveň ukázal, že až 56 percent Britov by už dnes hlasovalo za zotrvanie v Európskej únie. Ide zatiaľ o najvyššie percento od pôvodného referenda, ktoré tesne rozhodlo v prospech brexitu.

Veľká časť spoločnosti si želá aj opakovanie referenda, nové hlasovanie by najradšej videlo až 78 percent labouristických voličov.

Líder strany Jeremy Corbyn je však v tejto otázke nerozhodný. A ukazuje sa, že ak by sa svojou politickou váhou naplno postavil za nové referendum, viacerí vplyvní straníci by reagovali odchodom.