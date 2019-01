Vrah gdanského starostu údajne plánoval útok vo Varšave

Útočníka len v decembri prepustili z väzenia.

18. jan 2019 o 13:11 TASR

VARŠAVA. Vrah gdanského starostu Pawla Adamowicza údajne plánoval útok v poľskej metropole Varšava.

V minulosti trestaný muž o tom povedal spoluväzňovi, informovala v piatok agentúra PAP s odvolaním sa na zdroje z prostredia vyšetrovateľov.

Muža z Gdanska vo veku 27 rokov zadržali po tom, ako uplynulú nedeľu (13.1.) počas charitatívnej akcie trikrát bodol nožom starostu Adamowicza. Politik v pondelok podľahol vážnym zraneniam srdca a brušnej dutiny, v sobotu (19.1.) sa bude konať jeho pohreb.

Chcel byť slávny vo svete

Útočníka, ktorého identifikovali ako Stefan W., len v decembri prepustili z väzenia po tom, ako si odpykal trest päť a pol roka odňatia slobody za bankové lúpeže v Gdansku.

Už deň po prepustení mal cestovať do Varšavy a pokúsiť sa tam počas noci vniknúť do areálu prezidentského paláca, uviedol jeden zo zdrojov pre PAP. Stefan W. podľa neho počas vypočúvania vyhlásil, že do hlavného mesta išiel, pretože "chcel urobiť niečo veľké, niečo, o čom sa bude hovoriť".

Predtým mal ďalšiemu väzňovi povedať, že chce urobiť niečo, "čo ho preslávi po celom svete".

Gdanská prokuratúra pre agentúru DPA potvrdila, že muža zachytili bezpečnostné kamery pred prezidentským palácom. Podrobnosti o tom, čo robil vo Varšave, hovorkyňa prokuratúry Gražyna Wawryniuková neposkytla.

"Skúmame to," povedala. Hovorca Služby ochrany štátu (SOP) Boguslaw Piórkowski pre PAP uviedol, že k samotnému pokusu vlámať sa do prezidentského paláca nedošlo.

Vo Vašave plán zlyhal

Podľa poľských médií sa mužovi nepodarilo dostať cez plot rezidencie prezidenta Andrzeja Dudu a následne sa vrátil do Gdanska. Tam zabil Adamowicza, ktorý bol starostom tohto severopoľského mesta od roku 1998 a vlani v novembri ho do tejto funkcie zvolili už po šiesty raz.

Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu a domnieva sa, že motívom útočníkovho činu bola pomsta za predošlý väzenský trest, keďže 27-ročný muž o sebe pred útokom vyhlásil, že bol nespravodlivo odsúdený.

Úrady medzičasom potvrdili správy, podľa ktorých útočníkova matka pred prepustením svojho syna z väzenia upozornila políciu na jeho zlý psychický stav s tým, že ju jeho správanie znepokojuje.