Dom za euro a výhľad na Etnu. Vymierajúce talianske mestá lákajú nových obyvateľov

Stredomorská atmosféra láka turistov, domáci z chudobného vidieka odchádzajú.

18. jan 2019 o 14:34 Nina Sobotovičová

PALERMO, BRATISLAVA. Malebné mestečká so stredomorskou atmosférou a fotogenickými výhľadmi. Taliansky vidiek v Toskánsku, na Sicílii či Sardínii pôsobí podmanivo na turistov, nie však na domácich, ktorí tieto oblasti postupne opúšťajú.

Väčšinou sa zhodujú - do Ríma za lepšími možnosťami to majú zo svojich rodísk ďaleko, tak sa do blízkosti hlavného alebo iného väčšieho mesta rozhodnú presťahovať.

Do metropol po celej krajine odchádzajú za prácou, ktorá je lepšie platená, a ich rodné obce tak pomaly vymierajú.

Dom lacnejší ako šálka kávy

Sprvoti sa zdalo, že nebude jednoduché zvrátiť trend pribúdajúcich "miest duchov", no potom niekoľko mestečiek prišlo s nápadom predávať opustené domy za symbolické euro.