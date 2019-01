Lajčák apeloval na demokratickosť volieb v Moldavsku

Parlamentné voľby 24. februára sú zásadné, Lajčák spomenul problémy pri voľbách starostu Kišiňova.

18. jan 2019 o 8:00 TASR

KIŠIŇOV. Blížiace sa parlamentné voľby v Moldavsku sú dôvodom, pre ktorý úradujúci šéf Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák svoju návštevu krajiny neodkladal.

"Medzinárodné spoločenstvo bolo veľmi znepokojené tým, ako prebehli voľby primátora hlavného mesta Kišiňov a najmä čo sa dialo po nich. Čiže ja prichádzam s veľmi silným odkazom, že tieto voľby musia spĺňať demokratické štandardy," povedal novinárom cestou do Kišiňova minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lajčák s tým, že parlamentné voľby 24. februára sú zásadné.

Demokratické voľby a rešpektovanie výsledkov

Minister Lajčák bude v rámci svojich kompetencií úradujúceho predsedu OBSE na miestnych predstaviteľov apelovať.

"Po prvé, aby boli naozaj voľby slobodné a demokratické, aby občania mali právo vyjadriť svoj názor a svoju voľbu, a po druhé, aby táto voľba bola rešpektovaná."

Zmienené princípy boli totiž po voľbách primátora Kišiňova potlačené, keď "rozhodnutím súdnych orgánov bola vôľa občanov zvrátená a nebola rešpektovaná".

Na Podnestersko čakajú politické rokovania

Pokiaľ by mali takýto vývoj aj parlamentné voľby, pre krajinu by to podľa ministra malo ďalekosiahle a veľmi negatívne následky.

Konflikt v Podnestersku - trvajúci od roku 1992 - spĺňa podľa Lajčáka definíciu zmrazeného konfliktu.

"Podnestersko nie je uznané nikým, ale žijú tam ľudia, ktorí majú svoje potreby. To znamená, že treba hľadať spôsob, aby oni nedoplácali na politiku," doplnil Lajčák.

Práve preto vznikol formát 5+2 (Ukrajina, Rusko, OBSE, USA, EÚ + Moldavsko a Podnestersko), na rokovaniach ktorého má OBSE veľmi dôležitú úlohu. Európska únia a USA sú v ňom v pozícii pozorovateľov.

Skupina aktuálne rokuje o praktických otázkach zbližovania oboch strán s cieľom dostať sa k politickým témam.

"Po rokoch stagnácie sa minulý rok podarilo dohodnúť plán konkrétnych ôsmich krokov, z ktorých päť sa už naplnilo."

Zatiaľ sa ešte nerokuje o politických otázkach a tento plán sa týka praktických opatrení. Napríklad používanie ŠPZ pre vozidlá, ktoré obyvateľom Podnesterska umožňuje prekračovať hranicu do Moldavska.

"Budem urgovať práve to, aby ten proces pokračoval, aby všetkých osem dohodnutých krokov bolo splnených," povedal minister.

Aj v súvislosti s voľbami v krajine od stredy pôsobí pozorovateľská misia OBSE. Lajčák bude počas piatkových a sobotňajších stretnutí žiadať, aby jej bol poskytnutý priestor na zhromaždenie všetkých potrebných informácií.

Súčasťou ministrovho programu budú stretnutia a rozhovory s najvyššími predstaviteľmi Moldavska, ako aj návšteva Podnesterska a Tiraspolu či rokovanie s lídrami tejto neuznanej enklávy.