Američanmi vedená koalícia spustila v Sýrii nálety na islamistov

Najväčšie obavy panujú o osud miestnych Kurdov.

17. jan 2019 o 18:35 SITA

BEJRÚT. Vojenská koalícia pod vedením Spojených štátov vo štvrtok začala s intenzívnymi náletmi na oblasť na východe Sýrie, ktorú stále ovládajú bojovníci z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Ako informovala britská analytická skupina Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva, Američania a ich spojenci zo vzduchu útočia na územie s rozlohou asi 15 štvorcových kilometrov v sýrskej provincii Dajr az-Zaur.

Teroristický útok na severe Sýrie

Práve to je podľa agentúry Associated Press (AS) posledné územie, ktoré v Sýrii ešte ovláda IS, aj tu je však jeho kontrola po posledných útokoch kurdských síl oslabená.



Nálety na východe Sýrie nasledujú len deň po teroristickom útoku na mesto Manbidž na severe Sýrie, ku ktorému sa prihlásil Islamský štát a pri ktorom zahynulo podľa posledných informácií najmenej 19 ľudí.



Tento útok prihral argumenty kritikom rozhodnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nedávno ohlásil, že americká armáda sa zo Sýrie stiahne.

Osud miestnych Kurdov

Najväčšie obavy panujú o osud miestnych Kurdov, ktorí boli najvernejšími spojencami USA v boji proti teroristom z Islamského štátu, no po odsune amerických vojakov im hrozí vojenský útok zo strany Turecka.



Ankara Američanom napriek ich opakovaných žiadostiam odmietla garantovať, že po ich odsune na Kurdov nezaútočí.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý vybudoval svoju politickú kariéru v Turecku na protikurdskej hystérii, v odpovedi Američanom iba zopakoval, že Kurdi si nezaslúžia žiadne bezpečnostné garancie, pretože sú to teroristi.