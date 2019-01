Pravých osýpok sa svet zbavil. Kim možno skúša, ako nimi zabíjať

Biologické zbrane môžu byť ničivejšie ako jadrové.

17. jan 2019 o 17:29 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. V prepočte na objem sú ničivejšie ako jadrové zbrane. Niekoľko litrov antraxu, ak by sa rozmiestnil po celom svete, by mohol zničiť ľudský život na Zemi. A predsa sa pri rokovaniach so Severnou Kóreou hovorí takmer výlučne o tom, že režim sa musí zbaviť jadrových zbraní.

Ešte väčšou hrozbou však môžu byť severokórejské biologické zbrane, varuje decembrová analýza Middleburského inštitútu medzinárodných vzťahov v Monterey,ktorú citujú New York Times.

Podľa štúdie Severná Kórea spolupracuje s medzinárodnými výskumníkmi, aby sa naučila potrebné biotechnologické zručnosti a vybudovala vybavenie na výrobu biologických zbraní. Výsledkom je, že program čoraz viac napreduje.

„Je oveľa pravdepodobnejšie, že Severná Kórea použije chemické zbrane, ako tie jadrové,“ hovorí pre denník Andrew C. Weber, ktorý mal počas vlády Baracka Obamu na ministerstve obrany na starosti obranu proti jadrovým, chemickým a biologickým zbraniam.

„Program je rozvinutý, podceňovaný a veľmi nebezpečný.“

Zakázané zbrane

V minulom storočí sa väčšina krajín postupne vzdávala biologických zbraní, lebo sa ukázali ako nepraktické. Vietor mohol zaviať mikróby späť k tým, ktorí ich vypustili, čo ohrozovalo jednotky aj civilistov. Od roku 1975 platí zákaz biologických zbraní, ku ktorému sa pridala aj Severná Kórea.

Génový výskum však priniesol nové možnosti. Nové patogény sa môžu šíriť rýchlejšie, nakaziť viac ľudí, odolať liečbe a ponúknuť jednoduchšie cielenie a skladovanie.

Juhokórejská armáda už identifikovala na Severe najmenej desať zariadení, kde môže prebiehať výskum či produkcia viac ako desiatich biologických agentov. Niektoré z nich môžu spôsobovať mor či krvácajúce horúčky.