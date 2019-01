Putin pricestoval do Srbska, dočkal sa veľkolepého uvítania

Rusko zachováva so Srbskom blízke vzťahy.

17. jan 2019 o 16:27 TASR

Vladimir Putin (vľavo) po prílete do Belehradu kráča so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom.(Zdroj: TASR/AP)

BELEHRAD. S cieľom vyjadriť podporu srbskému prezidentovi a jeho promoskovskej zahraničnej politike navštívil vo štvrtok Belehrad ruský prezident Vladimir Putin. Informovala o tom agentúra AP.

Putin priletel na belehradské letisko po tom, ako jeho lietadlo počas letu cez srbský vzdušný priestor sprevádzali stíhačky MiG-29, ktoré dostalo srbské vojenské letectvo nedávno do daru práve od Ruska.

Ako pripomína agentúra AP, Srbsko aj napriek oficiálnemu záujmu o vstup do EÚ naďalej zachováva blízke vzťahy so svojím tradičným slovanským spojencom. Belehrad sa tak nepripojil k sankciám uvaleným na Moskvu v súvislosti s Ruskou anexiou Krymu a deklaratívne odmieta vstup do NATO.

Mali by podpísať 20 dohôd

Návštevu ruského lídra v Belehrade oznámil srbský prezident Aleksandar Vučič ešte v decembri 2018.

Podľa Vučiča je v tomto kontexte najdôležitejšou otázkou pre Srbsko realizácia spoločných projektov s Ruskom v oblasti energetického priemyslu, infraštruktúry a inovačných technológií, ako aj vo všetkých ostatných oblastiach, v ktorých obe krajiny úzko spolupracujú.

Srbské médiá ešte v decembri informovali, že počas návštevy ruského prezidenta by malo byť podpísaných 20 rôznych dohôd.

Podpredseda ruskej vlády Jurij Borisov sa nechal počuť, že počas návštevy môže byť podpísaná aj dohoda o vytvorení jadrového centra v Srbsku.

V otázke Kosova podporuje Rusko Srbov

Okrem slovanských koreňov a pravoslávnej viery spája obe krajiny aj otázka Kosova. Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko neuznáva - podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska.

Moskva v tejto veci podporuje Srbsko a môže použiť svoje právo veta na zablokovanie vstupu Kosova do OSN.

USA, silný spojenec Kosova, zase opakovane obviňujú Rusko zo zasahovania do vnútorných záležitostí Balkánu - vrátane vlaňajšieho referenda v Macedónsku o zmene názvu krajiny, úspech ktorého bol jednou z podmienok vstupu Macedónska do NATO.