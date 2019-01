EÚ plánuje siahnuť na eurofondy krajinám porušujúcim zásady právneho štátu

Pri rozhodovaní jej má pomáhať poradná skupina.

17. jan 2019 o 15:30 TASR

BRUSEL, ŠTRASBURG. Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu prijali legislatívny návrh, podľa ktorého by v budúcnosti vlády členských štátov Európskej únie, ktoré budú zasahovať do nezávislosti súdnictva alebo nebudú bojovať proti podvodom a korupcii, mohli stratiť prístup k fondom EÚ.

EP v správe pre médiá spresnil, že pokiaľ Európska komisia (EK) v spolupráci so skupinou nezávislých expertov odhalí všeobecné nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členskej krajine EÚ, ktoré môžu ohroziť správu finančných prostriedkov Únie, mala by mať možnosť navrhnúť protiopatrenia.

Tie môžu byť v podobe obmedzenia predbežného financovania projektov v danom štáte až po zastavenie platieb z rozpočtu EÚ.

Za príslušný legislatívny návrh sa vyslovilo 397 poslancov, 158 bolo proti a 69 sa zdržali hlasovania.

Rozhodnutie eurokomisie o zablokovaní platieb by však museli odobriť aj Európsky parlament a Rada EÚ. Návrh predpokladá, že len čo dotknutý členský štát odstráni identifikované nedostatky, EP a Rada EÚ budú môcť prístup k fondom obnoviť.

Oslabenie princípov

Podľa europoslancov môže EK dospieť k záveru, že právny štát v nejakom členskom štáte je ohrozený, ak dôjde k oslabeniu minimálne jedného z nasledujúcich princípov.

Medzi nimi riadne fungovanie orgánov, ktoré sú zodpovedné za implementáciu rozpočtu Únie; riadne fungovanie orgánov vykonávajúcich finančnú kontrolu; riadne fungovanie vyšetrovacích zložiek a prokuratúry vo vzťahu k stíhaniu podvodov, vrátane daňových podvodov, korupcie alebo iných porušení práva Únie v súvislosti s implementáciou rozpočtu EÚ; účinné súdne preskúmanie konania alebo nekonania orgánov nezávislými súdmi.

Ďalej aj vymáhanie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov; predchádzanie a postihovanie daňových únikov, ako aj účinná spolupráca s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a - v prípade účasti dotknutého členského štátu - s Európskou prokuratúrou (EPPO).

Poradná skupina

Komisii by pri rozhodovaní mala pomôcť poradná skupina zložená z nezávislých expertov v oblasti ústavného práva, financií a rozpočtu. Zákonodarný zbor každého členského štátu by mal do skupiny nominovať jedného odborníka, päť expertov vymenuje aj Európsky parlament.

Poradná skupina by mala každý rok posudzovať situáciu vo všetkých členských štátoch EÚ a zverejňovať správy o svojich zisteniach.

V závislosti od rozsahu nedostatkov v danom členskom štáte by exekutíva EÚ podľa europarlamentu mohla prijať jedno alebo viacero sankčných opatrení. Mohlo by to byť: pozastavenie záväzkov; prerušenie platobných termínov; zníženie zálohových platieb alebo pozastavenie platieb.

Spravodajkyňa uvedeného uznesenia, španielska poslankyňa Eider Gardiazabalová Rubialová pripomenula, že dodržiavanie zásad právneho štátu a všetkých hodnôt EÚ je základným princípom, na ktorom bol vybudovaný európsky projekt, a preto "žiadna vláda nemôže tieto hodnoty porušovať bez toho, aby čelila následkom".

Vo štvrtok schválený text predstavuje mandát EP na rokovania s Radou EÚ o konečnom znení novej legislatívy. Rada EÚ (členské štáty) sa na svojej rokovacej pozícii k tejto téme zatiaľ nedohodla.