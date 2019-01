Corbyn označil brexitovú dohodu za mŕtvu, vyzval na predčasné voľby

Pripúšťa aj podporenie druhého referenda.

17. jan 2019 o 15:44 ČTK

LONDÝN. Líder opozície v britskom parlamente Jeremy Corbyn vo štvrtok označil vládnu brexitovú dohodu za mŕtvu. Premiérku Theresu Mayovú vyzval, aby umožnila konanie predčasných volieb.

Pozvánku na rokovanie o ďalšom postupe v otázke brexitu, ktorú dostal od Mayovej, označil za "trik". Naďalej podľa neho platí podmienka, že sa rokovania zúčastní, pokiaľ premiérka vylúči odchod Británie z Európskej únie bez dohody.

Možnosťou riešenia patovej situácie je podľa neho aj nové referendum.

"Poviem to znovu: som pripravený rokovať, ale na začiatku musí byť to, že hrozba katastrofického scenára odchodu bez dohody zmizne zo stola," uviedol Corbyn v prejave členom a priaznivcom Labouristickej strany v juhoanglickom Hastingse.

Corbyna kritizujú aj vlastní

Pokiaľ premiérka neriadený brexit bez dohody nevylúči, dokáže to podľa Corbyna jediné: že snahu presadiť svoju dohodu v parlamente nemyslí vážne.

Predseda labouristov si za svoje rozhodnutie nerokovať s premiérkou Mayovou vyslúžil kritiku, a to aj od vlastných poslancov.

"Corbyn je zjavne pripravený rokovať s Hamasom, Hizballáhom, Asadom a Iránom bez podmienok. Ale nie s premiérkou Spojeného kráľovstva. Prečo?," napísal vo štvrtok na twitteri labouristický poslanec Mike Gapes.

Dohodu, ktorú britská vláda vyrokovala v Bruseli a ktorú britskí poslanci v utorok odmietli, označil Corbyn vo svojom prejave za "mŕtvu".

Mayovú vyzval, aby umožnila konanie predčasných volieb. Tie sú podľa neho jediným spôsobom, "ako nájsť riešenie, ktoré by fungovalo pre celú krajinu".

Väčšina Britov je už proti brexitu

Pokiaľ sa nebudú konať predčasné voľby a Mayová ani nepredloží plán B, ktorý by bol pre labouristov prijateľný, bude načase hľadať iné možnosti. Jednou z nich je podľa Corbyna aj "ľudové hlasovanie".

Zároveň dal najavo, že druhé referendum o brexite považuje za poslednú z možností a že by nemohlo byť len zopakovaním hlasovania z roku 2016.

Vypísanie druhého referenda o brexite vo štvrtok podporila i skupina konzervatívnych poslancov, ktorá spustila kampaň s názvom Právo hlasovať (Right to Vote).

"Viem zo svojich súkromných rozhovorov v parlamente, že podpora referenda medzi mojimi kolegami existuje a rýchlo rastie," uviedol poslanec Phillip Lee, ktorý vlani opustil funkciu v britskej vláde na protest proti jej brexitovému plánu.

Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra YouGov v stredu, teda deň po odmietnutí vládnej brexitovej dohody, by v novom referende 56 percent Britov hlasovalo za zotrvanie Británie v EÚ. Brexit by si naďalej prialo 44 percent opýtaných.

Podľa agentúry YouGove je rozdiel 12 percentných bodov zatiaľ najvyšší, aký sa v prieskumoch objavil. Respondenti, ktorí nevedeli, ako by hlasovali, a tí, ktorí by sa referenda nezúčastnili, do ankety zahrnutí neboli.

V referende z roku 2016 hlasovalo pre odchod Británie z Európskej únie 51,9 percenta voličov, proti bolo 48,1 percenta.