Únia môže Poľsku či Maďarsku priškrtiť eurofondy

Štátom porušujúcim pravidlá môžu siahnuť na peniaze.

17. jan 2019 o 15:48 Lukáš Onderčanin

BRUSEL, BRATISLAVA. Poľsko, Maďarsko či Rumunsko by v budúcnosti mohli prísť o časť eurofondov. Hrozí im, ak budú ich vlády porušovať demokratické princípy v rozpore s pravidlami Európskej únie.

Európsky parlament vo štvrtok podporil mechanizmus, ktorý má chrániť európsky rozpočet. Za spustenie mechanizmu proti konkrétnej krajine by však musela hlasovať väčšina členských štátov.

Znepokojuje ich východ EÚ

Európska komisia začala v minulom roku konanie proti Poľsku pre porušovanie demokratických pravidiel. Poľská vláda totiž vymenila sudcov na najvyššom súde, Brusel znepokojila aj tamojšia reforma súdnictva či obmedzenia verejnoprávnych médií.

“ Nikdy nevieme, v ktorej krajine bude spochybňovaný právny štát. „ Petri Sarvamaa, predkladateľ zákona

Podobný postup už dlhodobejšie zvažuje aj v prípade Maďarska, kde Orbánova vláda vytvorila nové súdy a obmedzila fungovanie zahraničnej univerzity. V poslednom čase Únia za narúšanie princípov právneho štátu kritizuje aj Rumunsko.

„Bez právneho štátu EÚ stráca dôveryhodnosť v očiach občanov aj sveta,“ povedal predkladateľ zákona Petri Sarvamaa z Európskej ľudovej strany EPP. Zákon podľa neho nie je zameraný proti žiadnemu konkrétnemu členskému štátu.

„Peniaze daňových poplatníkov musia všetky členské štáty míňať podľa takých istých pravidiel. Nikdy nevieme, ktorá krajina spochybní právny štát,“ hovorí Sarvamaa.

Trest spúšťa populizmus

Európsky parlament a Rada EÚ by tak mohli rozhodnúť o pozastavení, prerušení či znížení vyplácania eurofondov, a to aj v prípade, ak štát nebojuje proti korupcii či podvodom. Ak by štát nedostatky odstránil, eurofondy by opäť obnovili.

Európa tak chce bojovať aj proti rozkrádaniu v konkrétnych projektoch.

Potrestané členské štáty by navyše projekty, pre ktoré prišli o eurofondy, nemohli zastaviť. Museli by ich dofinancovať z iných zdrojov.

S legislatívou však môžu mať niektoré štáty problém. Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček povedal, že Únia má právo požadovať dodržiavanie určitých hodnôt, no finančné tresty budú vzbudzovať skôr hnev.

"Táto myšlienka je jedným z dôvodov, prečo v niektorých krajinách narastá populizmus," povedal Petříček pre agentúru Bloomberg.

Na to, aby tento zákon začal v súvislosti s rozpočtom na ďalšie roky platiť, ho musia schváliť všetky členské krajiny.

Europarlament tiež schválil zvýšenie rozpočtu pre organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou demokracie a hodnôt. Únia by ich tak mohla priamo finančne podporiť.