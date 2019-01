V USA zatkli moderátorku iránskej televízie

Marzieh Hashemi sa nachádza vo Washingtone, držia ju vo väzbe zrejme ako svedkyňu.

17. jan 2019 o 8:28 SITA

Marzieh Hashemi so svojim synom.(Zdroj: SITA/AP)

NEW ORLEANS.Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zatkol počas návštevy USA prominentnú moderátorku iránskej štátnej televízie. Jej syn uviedol, že ju držia vo väzbe zrejme ako svedkyňu.



Marzieh Hashemi zadržali v St. Louis, keď nakrúcala dokument po tom, ako navštívila príbuzných v oblasti New Orleans. Podľa jej syna ju následne previezli do Washingtonu. Zástupcovia FBI sa k prípadu zatiaľ nevyjadrili.

Žena sa narodila ako Melanie Franklin v New Orleans a pre televíziu pracuje už 25 rokov. Žije v Teheráne a približne raz za rok príde do USA navštíviť rodinu, čo zvyčajne spojí aj s nakrúcaním nejakého dokumentu v krajine.

Syn tiež povedal, že ho spolu so súrodencami vyzvali, aby sa dostavili pred veľkú porotu.

Dodal, že jeho matka nespáchala žiadny zločin a ani nikoho takého nepozná. Objasnil, že ju zatkli, keď chcela zo St. Louis odletieť do Denveru.



Zadržaná je americká občianka. Vydala sa za muža, ktorého stretla počas štúdia žurnalistiky a z ich manželstva pochádzajú dvaja synovia a dcéra. Jej manžel už zomrel. V roku 1982 ako 22-ročná konvertovala na islam.