Analytik: Brexit môže dopadnúť dvomi spôsobmi. V referendum neverím

Možnosti, ako sa bude vyvíjať brexit, sú dve.

16. jan 2019

Nikto nie je pripravený na odchod bez dohody, znamenalo by to vplávať do neprebádaných vôd, varuje nemecký politológ Soeren Keil z Univerzity v Canterbury. V rozhovore pre SME tiež popisuje, aké ústupky môže dať Brusel britskej premiérke.

Ako hodnotíte situáciu v Británii? Aký vývoj očakávate?

„To môžeme len tipovať, ale zdá sa , že možné vývoje sú dva – buď Británia odíde bez dohody, alebo sa brexit odloží, čo môže viesť k jeho úplnému zrušeniu.

Mnohé bude závisieť nielen od krokov britskej vlády, ale aj od toho, koľko moci pri rozhodovaní o brexite si na seba zoberie parlament.

Ak parlament schváli zákon, ktorý zabráni akejkoľvek podobe vystúpenia z Únie bez dohody, potom by odklad brexitu bol asi jedinou možnosťou, ktorá by poskytla dosť času na obnovenie rokovaní medzi Bruselom a Londýnom.“

Je reálna šanca, že by sa opakovalo referendum?

„Kampaň za nové referendum získala v posledných mesiacoch značnú podporu medzi priaznivcami oboch hlavných strán.

Napriek tomu som v otázke nového referenda skeptický, už aj preto, že nikto nevie, čoho by sa malo týkať.