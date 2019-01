Britský policajt známy z kauzy Skripaľ sa vrátil do služby

Seržant Nick Bailey prišiel do kontaktu s novičkom.

16. jan 2019 o 12:04 TASR

LONDÝN. Po desiatich mesiacoch sa v utorok do služby v britskej polícii vrátil seržant Nick Bailey, ktorý v marci 2018 prišiel do kontaktu s rovnakou otravnou látkou ako bývalý agent ruskej vojenskej rozviedky Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija.

Informovala o tom stanica BBC.

Policajt sa vrátil do služby

Baileyho návrat do aktívnej služby v britskej polícii potvrdil aj jeho nadriadený Angus Macpherson, ktorý pre BBC dodal, že kolegovia mu poskytnú všemožnú pomoc a podporu.

Predpokladajú, že hoci je Bailey fyzicky v poriadku, zotavenie jeho psychiky potrvá dlhšie, keďže "bol vystavený niečomu takému strašnému" ako útok nervovoparalytickou látkou.

Po tom, ako Skripaľovcov previezli do nemocnice s príznakmi akútnej otravy, polícia vyslala do Skripaľovho domu Baileyho s kolegom. Vtedy Bailey prišiel do kontaktu s otravnou látkou, ktorá bola nanesená aj kľučke vchodových dverí.

Britské úrady neskôr označili použitý jed za nervovoparalytickú látku novičok a britská premiéra Theresa Mayová vyhlásila, že pokus o Skripaľovu likvidáciu bol "takmer isto" schválený ruským vedením.

Ruská strana kategoricky odmietla všetky špekulácie v tomto smere a poukázala na to, že v Sovietskom zväze ani v Rusku nikdy neexistovali programy na vývoj takejto látky.

Útok na Skripaľa

Skripaľovci sa terčom útoku stali vlani 4. marca. Otravu prežili a momentálne žijú na neznámom mieste, napísali nedávno britské médiá.

Okrem nich a policajta Baileyho do kontaktu s látkou podobnou novičku prišli vlani v júni aj Charlie Rowley a Dawn Sturgessová, ktorá otrave podľahla.

Pár žil v meste Amesbury, ktoré leží približne 12 kilometrov severne od Salisbury v grófstve Wiltshire v južnej časti Anglicka.

Z pokusu o Skripaľovu vraždu obvinila Británia dvojicu ruských občanov, ktorí sú podľa zistení investigatívnych médií príslušníkmi ruskej vojenskej rozviedky GRU.