Odklad, alebo tvrdý brexit. Ako reagujú politici na neschválenie dohody

Politici sa obávajú odchodu Británie z Únie bez dohody.

16. jan 2019 o 11:35 TASR

ŠTRASBURG. Hlavný vyjednávač Európskej únie v rokovaniach o ukončení členstva Británie Michel Barnier varoval v stredu pred neriadeným odchodom Britov po tom, ako dolná komora britského parlamentu neschválila v utorok príslušnú dohodu.

Podľa Barnierovho vyjadrenia na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktoré citovala tlačová agentúra APA, riziko tzv. brexitu bez dohody "ešte nikdy nebolo také vysoké".

"Kým nenájdeme východisko z britskej slepej uličky, nie sme schopní napredovať," povedal vyjednávač s tým, že "v tejto chvíli nie je možné vylúčiť ani jeden scenár" odchodu Británie z EÚ. Ako však dodal, EÚ je naďalej odhodlaná zamedziť brexitu bez dohody.

Dohodu obhajoval

Barnier obhajoval dohodu odmietnutú britskými zákonodarcami, ktorú jeho tím vyrokoval s vládou premiérky Theresy Mayovej, ako "najlepší možný kompromis".

Mayovej vláda má teraz podľa neho oznámiť, ako zabezpečí "riadené vystúpenie" Británie z EÚ v plánovanom termíne 29. marca.

Nad utorkovým odmietnutím dohody o spôsobe brexitu v britskom parlamente vyjadril Barnier poľutovanie, upozornil však, že "bez ohľadu na to, čo sa stane, je ratifikácia tejto dohody nevyhnutná", doplnila agentúra AP.

Poukázal tiež na politickú deklaráciu pripojenú k dohode ako dokument ponúkajúci "prípadné možnosti" pre ďalšie rokovania.

Znova rokovať nie je možné

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani v stredu vyhlásil, že situácia, keď Británia opúšťa EÚ bez dohody, ešte nenastala. Utorkové rozhodnutie britských poslancov "vzal na vedomie - samozrejme, s poľutovaním".

Podľa Tajaniho je EÚ pripravená ďalej pracovať na budúcich vzťahoch s Britániou, pričom vkladá dôveru do svojho vyjednávača Barniera.

Štátna tajomníčka rumunského ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Melania-Gabriela Ciotová ako predstaviteľka začínajúceho sa rumunského predsedníctva v Rade EÚ povedala v reakcii na britské hlasovanie, že opätovne rokovať o podmienkach brexitu už "nie je možné".

Rozhodnutie britských zákonodarcov robí "riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva nepravdepodobnejším", vyjadrila sa na pôde Európskeho parlamentu.

Odklad brexitu

Bývalý vodca Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP), britský europoslanec Nigel Farage vyjadril názor, že Británia smeruje k odloženiu brexitu.

"Myslím si a obávam sa, že smerujeme k odkladu a pravdepodobne aj k druhému hlasovaniu," skonštatoval Farage v stredu v rozhovore pre televíznu stanicu Sky News.

Podobne uvažuje aj francúzska ministerka pre európske záležitosti Nathalie Loiseauová.

"Je to len teória, pretože premiérka Mayová o to nikdy nepožiadala a ani nik z nej okolia," povedala Loiseauová pre rozhlasovú stanicu France Inter.

"Z právneho hľadiska a technicky je to však možné. Briti o to musia požiadať a túto žiadosť musí jednomyseľne odsúhlasiť 27 členských štátov Európskej únie v zmysle: 'V poriadku, termín odchodu ste si zvolili 29. marec... Dobre, my ho predĺžime'."