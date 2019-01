Najskôr nechceli jej prihlúply úsmev. Zomrela hviezda muzikálu Hello Dolly

Svojim výkonom porote vyrazila dych.

16. jan 2019 o 11:20 Tamara Peterková

Carol Channingová počas vystúpenia v svojej onewoman show v kabarete v New Yorku.(Zdroj: TASR/AP)

Divadelný kritik z The Washington post ju nazval deviatym divom sveta. Carol Chaningová (31.1.1921 - 15.1. 1921) zasvätila svoj život zábavnému priemyslu. Optimizmus, ktorý vyžarovala, ohuroval jej okolie aj mimo javiska.

No v začiatkoch svojej muzikálovej kariéry to nemala také ľahké.

„Nechcem tam ten váš prihlúply úsmev od ucha k uchu,“ povedal podľa tlačovej agentúry AP Carol Chaningovej broadwayský producent David Merrick na konkurze na novú rolu.

Aj keď prišla na ďalší konkurz na rolu Dolly Leviovej v originálnej verzii muzikálu Hello, Dolly!, režisér Gower Champion pochyboval, či sa herečka na postavu hodí.

Konkurzový výkon Carol Channingovej však porote vyrazil dych a rolu dohadzovačky, ktorá hľadá nevestu pre zatrpknutého boháča, napokon dostala.

Keď mal muzikál slávnostnú premiéru v polovici januára 1964 v New Yorku, Carol sa objavila v dlhých červených šatách, s pierkami vo vlasoch a s ikonickým úsmevom na tvári.

Broadwayské spracovanie Hello, Dolly! získalo desať prestížnych cien Tony a Carol Channingová získala cenu za najlepšiu herečku. Neskôr dostala ešte ďalšie dve ceny Tony Award, v roku 1995 aj za celoživotné dielo.

Vedela, čo chce

Carol Channingová sa narodila v Seattli v USA. Vyrástla však v San Franciscu. Už ako sedemročná pred svojim otcom vyhlásila, že všetko, čo v živote chce, je zabávať ľudí.

„Povedal mi, že zmysel svojho života môžem nájsť ako sedemročná, ale aj ako deväťdesiatsedemročná. A že ľudia, ktorí ho nájdu, sú potom šťastní,“ spomínala herečka na svojho otca, ktorý bol novinárom.

Už počas štúdia herectva na Bennington College vo Vermonte sa objavila v jednom kabaretnom programe v New Yorku.

„O satirickej speváčke Carol Channingovej ešte určite budeme počuť,“ napísali kritici z časopisu New Yorker dva týždne po premiére.

„A bolo. Vtedy som sa nadobro rozlúčila s trigonometriou, zoológiou a anglickou literatúrou,“ priznala neskôr Carol Channingová.

Herečka sa objavila aj v niekoľkých filmoch. Najznámejšie z nich sú westernová komédia The First Traveling Saleslady (1956) a muzikál Správne dievča (1967). No filmové plátno bolo pre osobnosť Carol Channingovej príliš obmedzujúce. Omnoho lepšie sa cítila na pódiu.

Posledný raz sa ako Dolly Leviová vydala na turné v roku 1996.

Carol Channingová v originálnej verzii muzikálu Hello, Dolly!. (zdroj: TASR/AP)

Asi len mala šťastie

Herečka sa vydala dokopy štyrikrát. Po krátkom manželstve so spisovateľom Theodorom Naidishom sa vydala za futbalistu Alexandra Carsona, s ktorým mala jediného syna.

Neskôr si zobrala televízneho producenta Charlesa Loweho. Ich manželstvo trvalo štyridsaťjeden rokov a verejnosť ich vnímala ako dokonalý pár. Carol Channingová však neskôr priznala, že sa v tomto vzťahu cítila ako vo väzení. V roku 1998 sa preto rozviedli.

V roku 2000 napísala Channingová knihu spomienok s názvom Myslím, že som len mala šťastie.

Svojho šťastia sa nikdy nevzdala. Bola totiž presvedčená, že vek je len číslo.

Aby to dokázala, v roku 2003 sa znova vydala za svoju detskú lásku Harryho Kullijiana. Jej posledný manžel zomrel v roku 2011.

Carol Channingová si veľmi želala, aby posledné chvíle života strávila na javisku, zomrela prirodzenou smrťou ako deväťdesiatsedemročná.