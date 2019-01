Egypťanovi zakázali vstup do Talianska, utiekol zo zaparkovaného lietadla

Po mužovom útek úrady približne na hodinu pozastavili lety.

16. jan 2019 o 10:41 SITA

MILÁNO. Letisko Malpensa v talianskom Miláne v utorok dočasne uzavreli po tom, čo pasažier z Egypta, ktorému nepovolili vstup do Talianska, vyskočil zo zaparkovaného lietadla a utiekol pred úradmi.

Tlačová agentúra ANSA informovala, že muž priletel priamym letom zo Senegalu, ktorý pokračoval do Káhiry, a vstup do Talianska mu odmietli pretože zahodil svoje doklady, aby sa vyhol identifikácii.

Polícia ho v utorok večer preto posadila do lietadla smerujúceho do Egypta. On však z neho vyskočil, keď posádka dávala preč nástupné schody.

V reakcii na mužov útek úrady približne na hodinu pozastavili odlety aj prílety, pretože sa snažili zistiť, či sa pohybuje po runwayi.

Talianske ministerstvo vnútra sa zaviazalo, že Egypťana nájdu a okamžite ho vykážu z krajiny.