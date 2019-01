Po úniku plynu na škole v Kanade museli hospitalizovať 43 ľudí

Zasiahnutí hlásili príznaky ako nevoľnosť, závraty či zvracanie.

15. jan 2019 o 7:19 SITA

MONTREAL. Po pravdepodobnom úniku plynu na základnej škole v kanadskom Montreale museli v pondelok hospitalizovať 35 detí a osem dospelých.

Zasiahnutí zo školy v štvrti LaSalle hlásili príznaky ako nevoľnosť, závraty či zvracanie. Spočiatku zaznamenali zdravotníci 15 až 20 takýchto prípadov.

Avšak po tom, čo budovu evakuovali a deti presunuli do susednej školy, sa na príznaky začali sťažovať aj ďalšie osoby.



Podľa zdravotníkov by na príčine mohla byť otrava oxidom uhoľnatým, zatiaľ to však nie je potvrdené.

Vedenie školy v liste rodičom hovorí o možnej súvislosti problému s "vykurovacím systémom".



Hasiči v škole vykonali inšpekciu. Či zariadenie v utorok opäť otvorí svoje brány, nie je jasné.