Čína svojvoľne odsúdila kanadského občana na smrť, vyhlásil Trudeau

K súdnemu procesu došlo v čase, keď majú Peking a Ottawa vyhrotené vzťahy.

14. jan 2019 o 16:58 TASR

TORONTO. Kanadský premiér Justin Trudeau vyslovil v pondelok "krajné znepokojenie" nad tým, že čínsky súd sa rozhodol "svojvoľne" udeliť trest smrti Kanaďanovi obvinenému z pašovania drog.

"Krajne to znepokojuje nás ako vládu, tak ako by to malo znepokojovať našich priateľov a spojencov vo svete, že Čína svojvoľne udeľuje trest smrti v prípadoch, ako je tento týkajúci sa Kanaďana," uviedol Trudeau na tlačovej konferencii podľa agentúry AFP.

Kanaďana Roberta Lloyda Schellenberga, ktorý čelil obvineniam z pašovania drog, odsúdil na smrť v pondelok súd v meste Ta-lien.

"Nie som pašerák drog. Prišiel som do Číny ako turista," uviedol 36-ročný Schellenberg vo svojej záverečnej reči. Súd však po deň trvajúcom opakovanom procese "úplne odmietol" obhajobu zo strany Kanaďana.

Zatkli ho ešte v roku 2014. Pôvodne ho odsúdili na 15 rokov väzenia, avšak po odvolaní sa vyšší súd v provincii Liao-ning uzniesol na tom, že verdikt bol príliš mierny.

K súdnemu procesu došlo v čase, keď sú Peking a Ottawa v spore v súvislosti so zadržiavaním viacerých kanadských občanov.

Čínske orgány zadržali v decembri bývalého diplomata Michaela Kovriga a podnikového konzultanta Michaela Spavora. Podľa Pekingu sú obaja podozriví z "aktivít v rozpore s čínskym zákonom o národnej bezpečnosti". K ich zadržaniu došlo po tom, ako v Kanade zatkli 1. decembra na žiadosť Spojených štátov Meng Wan-čou - finančnú riaditeľku čínskej spoločnosti Huawei.

Kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová dala zadržanie Kanaďanov a zatknutie Meng Wan-čou do priamej súvislosti. Vyzvala na prepustenie Kovriga a Spavora a označila ich zadržiavanie za svojvoľné a hlboko znepokojujúce.

Dcéru zakladateľa spoločnosti Huawei medzitým prepustili v Kanade na kauciu a čaká na výsledok konania o vydaní do USA, kde je obvinená z podvodu súvisiaceho s možným porušením sankcií uvalených Spojenými štátmi na Irán. Až do ukončenia konania nesmie opustiť Kanadu, proti čomu Čína protestuje.