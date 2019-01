Únia sa pripravuje na možnosť odloženia brexitu

Žiadosť o odklad termínu budú musieť schváliť všetky štáty EÚ.

14. jan 2019 o 12:15 TASR

BRUSEL. Akákoľvek žiadosť Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu po termíne stanovenom na 29. marca by si vyžadovala súhlas všetkých členských štátov EÚ.

Uviedol to v pondelok Preben Aamann, hovorca predsedu Európskej rady Donalda Tuska.

Žiadosť nemajú

Britský denník The Guardian v nedeľu uviedol, že EÚ sa pripravuje na možnosť odloženia brexitu o niekoľko mesiacov, pretože je viac ako pravdepodobné, že britský parlament v utorok neschváli politickú dohodu o "rozvode".

Túto dohodu vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová s ostatnými lídrami EÚ a bola prijatá na mimoriadnom summite z 25. novembra 2018.

"Neevidujeme žiadnu žiadosť Spojeného kráľovstva o predĺženie," povedal Aamann podľa tlačovej agentúry DPA.

Tuskov hovorca vysvetlil, že ak by takáto žiadosť - odloženie brexitu o niekoľko mesiacov - prišla, o jej schválení by museli jednomyseľne rozhodnúť hlavy vlád a štátov ostatných 27 členských krajín. V praxi by to znamenalo zvolanie ďalšieho mimoriadneho summitu do Bruselu.

Hrozba tvrdého brexitu

Ak britskí zákonodarcovia v utorok neprijmú rozvodovú dohodu, za ktorou stojí premiérka Mayová, a nestihnú ju ratifikovať ešte pred 29. marcom, Britániu čaká neriadený odchod z EÚ, čiže takzvaný tvrdý brexit.

Očakáva sa, že Európska komisia v pondelok zverejní dokument, v ktorom chce opätovne zdôrazniť poskytnutie silných záruk spojených s pobrexitovým dianím, najmä čo sa týka štatútu írsko-severoírskej hranice.

Tieto záruky by mali pomôcť Mayovej, aby presvedčila poslancov zahlasovať v utorok za dohodu o riadenom vystúpení z Únie.