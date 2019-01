Nemeckí extrémisti sú za odchod z Únie, ak sa spolok nezreformuje

Nemeckí extrémisti vyčkávajú, čo sa bude diať s Britániou po brexite najmä ekonomicky.

14. jan 2019 o 6:28 TASR

RIESA. Krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) schválila v nedeľu svoj program pre voľby do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnia 26. mája.

AfD považuje tzv. dexit, teda vystúpenie Nemecka z EÚ, za nevyhnutný, ak sa tento blok v dohľadnom čase radikálne nezmení.

"Ak sa naše zásadné reformné návrhy v existujúcom systéme EÚ nezrealizujú v primeranom čase, považujeme odchod Nemecka alebo riadené rozpustenie Európskej únie a založenie nového európskeho hospodárskeho a záujmového spoločenstva ako poslednej možnosti za nevyhnutné," píše sa podľa agentúry DPA v programe AfD pre voľby do EP.

Programová komisia AfD pôvodne navrhovala zaradiť do volebného programu formuláciu, aby sa "dexit" uskutočnil už do roku 2024.

Šéf strany Alexander Gauland však varoval pred stanovovaním "maximalistických požiadaviek".

Ak by totiž odchod Británie z EÚ stanovený na 29. marca spôsobil tejto krajine prechodné ekonomické problémy, mohlo by to podľa neho ovplyvniť aj voličov v Nemecku.

Populistická AfD si vlani v novembri zvolila za lídra svojej kandidátky do eurovolieb Jörga Meuthena a obsadila prvých dvanásť miest. Na víkendovom zjazde delegáti zvolili ďalších sedem kandidátov na europoslancov.

Meuthen, spolupredseda AfD, je zatiaľ jej jediným zástupcom v EP. Po voľbách chce vytvoriť frakciu združujúcu európske pravicové strany.

AfD je najväčšou opozičnou stranou v Spolkovom sneme (Bundestag) a treťou najsilnejšou v Nemecku.

Všetky ostatné strany s ňou však odmietajú spolupracovať. Vo voľbách v roku 2013, ktoré sa konali len sedem mesiacov po vzniku AfD, zostala so ziskom 4,7 percenta tesne pod päťpercentnou hranicou, uspela však vo voľbách do EP v roku 2014 so ziskom siedmich mandátov.