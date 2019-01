Do protestov žltých viest sa zapojili desaťtisíce, v Paríži došlo ku konfliktom

Polícia zatkla viac ako sto osôb.

12. jan 2019 o 17:31 SITA

PARÍŽ. Do protestov "žltých viest" sa po celom Francúzsku zapojilo približne 32-tisíc ľudí, z toho osemtisíc vyšlo do ulíc v Paríži, kde sa demonštranti dostali do konfliktov s políciou.

Francúzske ministerstvo vnútra uviedlo, že viac ako sto ľudí zatkli, pričom 82 je vo väzbe.

Tisíce nespokojných obyvateľov v sobotu protestovali aj v meste Bourges, kde útočili na policajtov a zapaľovali nádoby na odpadky.

Väčšina protestujúcich však zachovala pokoj.

V Paríži sa vyostrilo napätie medzi demonštrantmi a políciou na konci protestu pri Víťaznom oblúku.