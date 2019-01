Macedónsku zablahoželal k zmene názvu aj vyslanec OSN

Zmena nasleduje po dohode so susedným Gréckom.

12. jan 2019 o 11:45 TASR

ATÉNY. Vyslanec OSN Matthew Nimetz zablahoželal v sobotu Macedónsku ku schváleniu novelizácie ústavy, ktorá umožní zmenu oficiálneho názvu krajiny v súlade s dohodou urovnávajúcou dlhoročný spor s Gréckom.

Informuje o tom agentúra AP.

Nimetz bol v spore medzi týmito dvoma štátmi dlhý čas sprostredkovateľom. Novelizáciu ústavy, na základe ktorej sa Macedónsko oficiálne premenuje na Republiku Severné Macedónsko, schválil macedónsky parlament v piatok.

Nimetz vo svojom vyhlásení uviedol, že dohoda - ktorú však ešte musí v nadchádzajúcich týždňoch ratifikovať grécka strana - je prípravou na vybudovanie "pevnejšej opory pre mier a bezpečnosť na Balkáne".

Názvoslovná zmena nasleduje po dohode so susedným Gréckom, ktoré je v takomto prípade zaviazané podmienkami stiahnuť svoje námietky proti vstupu Macedónska do NATO a potenciálne aj do Európskej únie. Cieľom celej tejto procedúry je urovnať 27 rokov trvajúci spor medzi Skopje a Aténami.

Spor medzi Macedónskom a Gréckom pretrvával od rozpadu bývalej Juhoslávie. Grécko nesúhlasilo s názvom Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhodoval s názvom severogréckeho regiónu (Makedonia). Atény to dávali do súvislosti s možnými územnými nárokmi zo strany Skopje.

Macedónsko so súhlasom gréckej strany dočasne používalo názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do OSN.