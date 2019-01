Časť komunity kočovníkov sa vyhráža Macronovi pre kauzu boxerského šampióna

Časť kočovníkov volá po pomste, iní vyzývajú na pokojný protest proti Dettingerovej väzbe.

11. jan 2019 o 15:28 TASR

PARÍŽ. Prípad uvalenia väzby na bývalého francúzskeho šampióna v boxe Christopha Dettingera, ktorý je obvinený z útoku na verejného činiteľa počas protivládnych protestov, rozdelil komunitu kočovníkov vo Francúzsku. Dettinger je totiž Róm.

Rozdelená komunita

Kým časť kočovníkov volá po pomste, iní sa zasadzujú za to, aby sobotné zhromaždenia hnutia tzv. žltých viest boli využité na pokojný protest proti Dettingerovmu vzatiu do väzby.

Dettingera, vtedy ešte neznámeho muža v čiernom oblečení a s čiernou čiapkou na hlave, zachytili minulú sobotu kamery, ako zasadzuje boxerské údery a kopance dvom príslušníkom žandarmérie, ktorí mali zabrániť účastníkom demonštrácie hnutia žltých viest v pohybe po moste nad Seinou v 7. parížskom obvode.

Obaja policajti utrpeli zranenia.

Po páchateľovi útoku sa pátralo od soboty. Bezpečnostným zložkám sa prihlásil v pondelok ráno.

Súd v Paríži tento týždeň rozhodol, že Dettinger zostane vo väzení až do súdneho procesu, ktorý bude vo februári.

Uhlíky v pahrebe

Ako v piatok informovala televízia BFM, viacerí členovia rómskej komunity prostredníctvom sociálnych sietí vyzvali na násilnosti počas demonštrácie, ktorú hnutie žltých viest zvolalo na sobotu do Paríža.

Prečítajte si tiež: Macron upozornil na zahraničím podporovaných extrémistov v uliciach

BFM dodala, že jeden z Rómov sa na internete vyhrážal priamo vláde, kým ďalší sľúbil pomstu za Dettingerovo uväznenie priamo prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.

"Cigáni sú ako uhlíky v pahrebe. Vzbĺknu, keď do nich fúkneš. Ty si sa dotkol jedného z nás, a tak si oživil oheň," varoval tento Róm.

Iní príslušníci komunity naopak vyzývajú na zachovanie pokoja a ostatných žiadajú, aby si uvedomili, že medzi účastníkmi protestov žltých viest budú aj "ozajstní výtržníci" a "netreba sa medzi nich zamiešať".

Mnohí ľudia z komunity kočovníkov majú pocit, že francúzska justícia sa na bývalom boxerovi "vŕši". Tvrdia, že Dettinger sa "len nechal uniesť a justícia vidí iba trestný čin, preto sa na ňom vŕši".

Poukazujú aj na to, že ide "o otca rodiny, ktorý pracuje, nemá záznam v registri trestov. Justícia by to mala brať do úvahy."