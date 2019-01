Musím bojovať proti Macronovi, hovorí Orbán

Maďarský premiér reaguje na francúzskeho prezidenta.

11. jan 2019 o 10:06 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Francúzsky prezident Emmanuel Macron zastupuje proimigračné sily v Európe a preto proti nemu musím bojovať.

Na tlačovej konferencii to vo štvrtok podľa agentúry Reuters povedal maďarský premiér Viktor Orbán.

"Nie je to nič osobné, no je to otázka budúcnosti našich krajín. Ak sa to, čo chce v otázke migrácie, zhmotní v Európe, bude to pre Maďarsko zlé a preto proti nemu musím bojovať," povedal Orbán.

Tlak z Nemecka

“ Ak ma chcú vidieť ako ich najväčšieho oponenta, majú pravdu. „ Emmanuel Macron, francúzsky prezident

Orbán na tlačovej konferencii kritizoval aj Nemecko, s ktorým nedokáže v otázke migrácie nájsť spoločnú reč. Nemeckí politici aj médiá podľa neho tlačia na Maďarsko, aby svoj prístup zmenilo.

"Nemeckí politici nerešpektujú rozhodnutie Maďarska nestať sa imigračným národom," povedal Orbán podľa magazínu Politico.

Naopak za génia označil českého premiéra Andreja Babiša.

Orbán je v dlhodobom spore s Bruselom a s lídrami Nemecka aj Francúzska.

Únia však nekritizuje len postoj Maďarska k migrácii, ale najmä kroky Orbánovej vlády vedúce k obmedzovaniu slobôd. Za vyhnanie zahraničnej univerzity, obmedzovanie médií aj vytvorenie nových súdov hrozí Maďarsku konanie zo strany Európskej komisie.

Zastavme Brusel, vyzýva národná konzultácia. (zdroj: bbj.hu)

Reagoval na Macrona

Útok na Macrona je však reakciou na vyjadrenia francúzskeho prezidenta. Ten v auguste povedal, že Viktor Orbán a taliansky minister vnútra Matteo Salvini majú pravdu, ak ho považujú za hrozbu.

"Ak ma chcú vidieť ako ich najväčšieho oponenta, majú pravdu," povedal Macron podľa Politica.

Obe strany na seba útočia aj cez kampane. Už v roku 2016 dala maďarská vláda na billboardovú kampaň Stop Brusel viac ako desať miliónov eur.

V septembri vláda oznámila, že rozbehne novú kampaň zameranú proti správe europoslankyne Judith Sargentiniovej, ktorá sa týka práve Maďarska.

Táto kampaň by podľa webu 24.hu mala stáť viac ako 17 miliónov eur.

Na Orbána zase v kampani útočí líder európskych liberálov z ALDE Guy Verhofstadt.

Upozorňuje, že Maďarsko šíri lži za peniaze daňových podvodníkov. "Najskôr si vzal naše peniaze a teraz chce zničiť Európu," píše sa na jednom z billboardov.