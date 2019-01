Na kalifornskom letisku zadržali dvoch cestujúcich

Incident sa stal po odklone letu pre nepriaznivé počasie.

11. jan 2019 o 9:32 SITA

SAN FRANCISCO. Na kalifornskom medzinárodnom letisku v Oaklande vo štvrtok zadržali dvoch cestujúcich z lietadla, ktoré tam muselo pristáť pre nepriaznivé počasie.

Hovorkyňa letiska Keonnis Taylor uviedla, že let 622 spoločnosti Aeromexico z mesta Guadalajara mieril do San Francisca, no pre hmlu ho odklonili do Oaklandu.

Cestujúci sa sťažovali

Lietadlo zostalo stáť na letisku približne štyri hodiny, pričom cestujúci sa začali sťažovať na klimatizáciu a tiež na to, že nedostali jedlo ani vodu.

Niektorí z nich telefonovali na políciu a tvrdili, že ich držia na palube proti ich vôli.



Kancelária šerifa v Alameda County takisto musela reagovať na správy o nedisciplinovanom pasažierovi, ktorý sa dožadoval otvorenia dverí, pričom posádka sa ho snažila zastaviť. Muža spolu s ďalším cestujúcim zadržali, no po dohovore ich nakoniec nezatkli.

Pasažieri zostali v lietadle

Jedna žena mala problémy s dýchaním, poskytli jej kyslík a museli ju hospitalizovať. Cestujúcich napokon popoludní pustili k terminálu.



Zástupcovia letiska uviedli, že je na leteckej spoločnosti, či v takýchto prípadoch počká na zlepšenie počasia a stroj bude pokračovať do plánovaného cieľa alebo cestujúcich nechá vystúpiť na inom mieste.

Predstavitelia Aeromexico zase tvrdia, že potrebovali špeciálne povolenie od zástupcov letiska na to, aby mohli pasažierov pustiť z lietadla.