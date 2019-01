Je to klamár a extrémny pravičiar, hovorí maďarská opozícia o Orbánovi

O boji proti migrácii hovoril človek, ktorý schováva právoplatne odsúdeného macedónskeho migranta, vyhlásil o Orbánovi hovorca Jobbiku.

10. jan 2019 o 18:11 TASR

BUDAPEŠŤ. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok na budapeštianskej tlačovej konferencii vyše dve hodiny klamal, zavádzal a brojil proti Európskej únii.

Vyhlásili to opozičné strany, podľa ktorých Orbán a jeho strana Fidesz patria do extrémnej pravice.

Podľa spravodajského servera Index.hu hovorca Jobbiku Péter Jakab vo vyhlásení uviedol, že o význame demokracie poučoval človek, ktorý práve zbúral poslednú baštu demokracie - nezávislú justíciu.

Sám Orbán schováva migranta

"O boji proti migrácii hovoril človek, ktorý aj napriek ostrému protestu Európskeho parlamentu (EP) schováva právoplatne odsúdeného macedónskeho migranta (expremiéra Nikolu Gruevského, pozn.) a ktorý desaťtisíce prisťahovalcov vpustil do Maďarska a Európskej únie, mnohých z nich za veľké peniaze," dodáva Jakab.

Poslanec EP za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) István Ujhelyi vyjadril názor, že Orbán štvrtkovou tlačovou konferenciou začal volebnú kampaň do májových volieb do EP. "Orbán klamal o korupcii, ale aj o vzťahu Európy a Maďarska," zdôraznil ľavicový europoslanec, podľa ktorého MSZP spolu so stranou Dialóg (Párbeszéd) začne proeurópsku kampaň namierenú voči protieurópskej Orbánovej vláde.

Ujhelyi podčiarkol, že EÚ Maďarsku ponúka svoje hodnoty a zdroje, a nie migrantov. Vo voľbách do EP pôjde o to, či Maďari budú voliť Európu, alebo Orbána.

Podľa šéfa DK patrí k extrémnej pravici

Podpredseda Demokratickej koalície (DK) Csaba Molnár oznámil, že ako europoslanec sa pre Orbánove vyjadrenia obrátil listom na predsedu frakcie Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) Manfreda Webera, ktorého upozornil na to, že premiérove názory sú v príkrom rozpore s migračnou politikou európskych ľudovcov a kresťanskodemokratickými hodnotami EPP.

"Dúfam, že doposiaľ váhajúci vodcovia európskych ľudovcov už majú jasno v tom, že Orbán nemá miesto v kresťanskodemokratickej politickej rodine, ale že patrí do extrémnej pravice, ktorá je známa z najtmavšieho obdobia dejín 20. storočia. Preto treba Fidesz vylúčiť z EPP," vyhlásil Molnár.

Kriticky sa k Orbánovej tlačovej konferencii vyjadrili aj predstavitelia ochranárskej strany Politika môže byť iná (LMP), Dialógu, Liberálov (Liberálisok) a Momentum.

Premiér podľa nich v hlavných politických otázkach zavádzal, nehovoril o skutočnom stave zdravotníctva, vzdelávania, miezd a vzbudzoval nenávisť voči migrantom.