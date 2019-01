Oklamaný oligarcha, utajený princ a Trump. Ukáže da Vinciho obraz podvod?

Obraz od ruského oligarchu kúpil princ extrémne draho.

11. jan 2019 o 13:58 Lukáš Onderčanin

NEW YORK, BRATISLAVA. Bol to zašpinený, tmavý a poškodený obraz, keď ho v roku 2005 za 10-tisíc dolárov kúpila na aukcii skupina obchodníkov s umením v americkom New Orleans.

Dúfali, že pod vrstvami farby objavia niečo vzácnejšie. A to sa podarilo – po rokoch reštaurácií sa objavila maľba talianskeho renesančného maliara Leonarda da Vinciho Salvator Mundi, teda Spasiteľ sveta.

Jediný da Vinciho obraz v rukách súkromníkov, ktorý je dnes aj najdrahšie predaným kusom umenia, je však pravdepodobne zapojený do korupčnej schémy, ktorá sa týka ruského oligarchu, amerického prezidenta aj Saudskej Arábie. A navyše už dvakrát zrušili jeho vystavenie.

Oklamaný oligarcha

Keď umelci objavili obraz Salvator Mundi, odhadli jeho hodnotu na asi 80 miliónov dolárov. Obraz bol vtedy v rukách švajčiarskeho obchodníka s umením Yvesa Bouviera.

Ten však vedel pri predajoch drahých obrazov špekulovať a čoskoro maľbu predal ruskému oligarchovi Dmitrijovi Rybolovlevovi za rekordných 127 miliónov dolárov – teda o vyše päťdesiat miliónov viac, ako za obraz zaplatil on. „Ak som ho oklamal, tak nie som len najlepší obchodník s umením na svete, ale aj génius. Som Einstein,“ povedal pre magazín New Yorker Bouvier.