Zomrela Pegi Youngová, bývalá manželka Neila Younga

Venovala sa deťom s postihnutím.

10. jan 2019 o 11:25 Tamara Peterková

Svet poznal Pegi Youngovú (1.12.1952 – 1.1.2019) hlavne ako manželku hudobníka Neila Younga. No ona sama bola hudobníčka a život zasvätila aj práci s hendikepovanými deťmi. Pegi Youngová zomrela na rakovinu ako šesťdesiatšesťročná.

Youngová cyrástla v Kalifornii. V sedemdesiatych rokoch si privyrábala ako čašníčka v reštaurácii neďaleko ranča Neila Younga. „Zvykol som tam chodiť, len aby som videl, ako sa vznáša po podlahe,“ spomína spevák pre časopis Rolling Stone. Láska s Pegi bola preňho inšpiráciou na viacero hitov. Najznámejšie z nich sú Such a woman, Never saw a woman look finer a Harvest Moon.

“ Ďakujem Pegi, že si bola takou skvelou mamou pre naše deti. Stále žiješ vďaka nim a všetkým, ktorých si oslovila. „ Neil Young

V roku 1994 zobral Neil svoju manželku na turné ako vokalistku. Charizmatická Pegi Youngová si rýchlo získala pozornosť verejnosti. Po druhom úspešnom spoločnom turné vydala aj vlastný album, ktorý nesie jej meno. „Začala som písať piesne a spievať ešte kým sme sa Neilom stretli. Takže som sa vrátila k svojej dlhoročnej láske. Snažím sa dať zo seba všetko,“ povedala speváčka pre Boston Herald v roku 2010.

Pár mal spolu dve deti. Dcéru Amber a syna Bena, ktorému diagnostikovali detskú mozgovú obrnou. Youngovcom sa nepodarilo nájsť pre Bena, školu, ktorá by mu poskytla plnohodnotné vzdelanie. Preto začala Pegi Youngová spolufinancovať Bridge school, školu pre deti s ťažkým postihnutím. Okrem toho sa v posledných rokoch venovala aj enviromentálnemu aktivizmu.

Pegi Youngová celkovo vydala štyri albumy. Posledný z nich, s názvom Raw, vyšiel v roku 2016. Speváčka sa v ňom vyrovnáva s rozvodom. Jej manželstvo s Neilom Youngom sa rozpadlo po tridsiatich šiestich rokoch.