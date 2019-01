Najväčší český problém: jedna diaľnica

Možno sa dlho neuvidíme, priatelia zo Slovenska.

9. jan 2019 o 20:15 Jindřich Šídlo

Priznajme si to: Česko je bohatá vyspelá krajina. Vlastne sa tu nežije zle, zvlášť, keď to porovnáte s tým, ako sa žije inde.

A túto krajinu dokáže absolútne paralyzovať a obyvateľstvo dohnať k úprimnému hnevu dvesto kilometrov diaľnice D1 medzi jej dvoma najväčšími mestami, Prahou a Brnom. Highway to Hell. Pokračovanie vojny inými prostriedkami.

Ako si zrejme všimli aj niektorí slovenskí čitatelia, celá D1 sa práve teraz opravuje. Presne povedané: opravuje sa už takmer šesť rokov od mája 2013 a bude sa opravovať ešte ...a to práve nikto nevie.

Oficiálne platný a dnes už takmer neuveriteľný termín je rok 2021. Realisticky by som to videl na rok 2023. Možno. Keď to dobre pôjde.