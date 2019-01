Rusko po fiasku v Salisbury mení taktiku, preskupuje agentov

Sieť ruskej vojenskej rozviedky v Británii sa rozpadla.

8. jan 2019 o 20:30 Lukáš Onderčanin

MOSKVA, BRATISLAVA. Prileteli z Moskvy do Londýna, dvakrát išli na otočku do mesta Salisbury, šli okolo domu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa pár hodín pred jeho otravou novičokom a potom odleteli späť do Moskvy.

Ešte v septembri britská polícia zverejnila podrobnosti o Ruslanovi Boširovovi a Alexandrovi Petrovovi, podozrivých z útoku na Skripaľa a jeho dcéru.

“ Zásadne sme oslabili ruské spravodajské schopnosti na nasledujúce roky. „ Theresa Mayová, britská premiérka

"Sú to agenti ruskej vojenskej rozviedky, známej ako GRU," oznámila výsledky vyšetrovania britská premiérka Theresa Mayová. Dôveryhodnosti obvinených nepomohlo ani vystúpenie v ruskej televízii, kde tvrdili, že sú turisti.

Po ďalších odhaleniach investigatívnych novinárov zostala sieť ruských agentov v Británii narušená. Moskva ich chce nahradiť profesionálnejšími aj obávanejšími ľuďmi.

Obavy z novej siete

Vojenská rozviedka GRU má Rusku zabezpečovať vojenskú, ekonomickú aj technologickú bezpečnosť. Na rozdiel od Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), ktorá sa zodpovedá priamo prezidentovi Putinovi, je GRU pod dohľadom ministra obrany Sergeja Šojgu a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.

GRU sa navyše sústreďuje na operácie ved"„ilegálnymi" špiónmi, ktorí väčšinou nemajú diplomatické krytie.

Takými vraj boli aj muži vystupujúci ako Boširov a Petrov. GRU však bola na Západe aktívna najmä v kybernetických útokoch.