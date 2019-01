Hrozí, že brexit nebude, varuje Mayová. Väčšine Britov by to vyhovovalo

O dohode sa bude hlasovať o týždeň.

7. jan 2019 o 16:54 Matúš Krčmárik

LONDÝN, BRATISLAVA. V prístave kúsok odtiaľ Briti počas druhej svetovej vojny testovali takzvané skákacie bomby, ktoré sa odrážali od hladiny a tým sa vyhli ochranným sieťam pred priehradami. Vďaka nim pri bombardovaní zničili niekoľko kľúčových nemeckých priehrad, čo pomohlo pri porážke nacistov.

V pondelok cvičili na ďalší dôležitý míľnik v britskej histórii. Na už nevyužívanom letisku Manston v grófstve Kent sa v pondelok ráno zhromaždilo 87 kamiónov, aby vyskúšali, ako to bude vyzerať v prípade, že Veľká Británia opustí 29. marca Európsku úniu bez dohody o osobitných vzťahoch.

Práve letisko by sa mohlo stať dočasným parkoviskom pre vozidlá, ktoré budú čakať na vybavenie pred prístavom v Doveri.

Ním denne prechádza asi desaťtisíc kamiónov. Očakáva sa, že pri obnovení obchodných hraníc medzi Britániou a kontinentom, s čím budú súvisieť kontroly prepravovaného tovaru, by kontroly jedného kamiónu so všetkými papierovačkami mohli trvať aj osem hodín. Na letisku by malo na vybavenie čakať približne šesťtisíc vozidiel.

V pondelok si skúsili, ako bude vyzerať, keď sa budú z letiska presúvať do prístavu, čo je asi 65 kilometrov. Veľké problémy doprave nespôsobili.

Skôr a vo väčšom

Kritici však vládnemu testu vyčítajú, že vláda sa mala začať na odchod bez dohody pripravovať oveľa skôr a na vyššej úrovni.

„S 89 kamiónmi nemôžu zistiť, ako to bude vyzerať so šiestimi tisíckami vozidiel, ktoré sa budú presúvať po grófstve,“hovorí pre Guardian Rod McKenzie z asociácie britských prepravcov.

„Plánovanie sa malo odohrať na vyššej úrovni a už pred mnohými mesiacmi. Malo sa opakovať a zisťovať rôznu záťaž. Nemyslím si, že tieto testy uspokoja mnohých vodičov.“

Aj keď britská vláda sa čoraz viac pripravuje na odchod bez dohody, stále to podľa premiérky Theresy Mayovej ostáva nechcenou možnosťou. Už aj viac ako dvesto poslancov podpísalo výzvu, aby Mayová priamo odmietla možnosť odchodu bez dohody.

To však neznamená, že automaticky podporujú dohodu, ktorú premiérka priniesla v novembri z Bruselu, na to väčšinu poslancov Mayová teraz ani zďaleka nemá.

Týždeň na presviedčanie

Keď sa o nej malo hlasovať pred mesiacom, Mayová ju radšej stiahla, lebo bolo prakticky isté, že neprejde. Druhý pokus bude mať budúci utorok a rovnako ako pred mesiacom premiérka opakuje, že vtedy sa hlasovať naozaj bude.