Vzdala sa islamu a utiekla zo Saudskej Arábie. Aby prežila, zavrela sa v hoteli

Thajsko tvrdí, že ide o rodinnú záležitosť.

7. jan 2019 o 10:10 Matúš Krčmárik

BANGKOK, BRATISLAVA. Predstavitelia Kuwait Air a thajského imigračného úradu čakajú pred dverami Rahaf a žiadajú, aby ich otvorila. Ona to odmieta a opakuje, že sa chce stretnúť so zástupcami agentúry OSN pre utečencov, aby mohla v Thajsku požiadať o azyl. Čas sa kráti, let odlieta o 29 minút.

Takýto text spolu s fotografiou mladej Saudskoarabky pred zabarikádovanými dverami zverejnil v noci na pondelok Phil Robertson z ázijskej pobočky Human Rights Watch. Osud osemnásťročnej Rahaf Muhamád Kunúnovej sledovali ľudia cez sociálne siete po celom svete.

Tínedžerka, ktorá sa podľa vlastných slov vzdala islamu, a preto musela ujsť pred svojou rodinou, nateraz vyhrala. O niekoľko desiatok minút po spomínanom tweete už Robertson avizoval, že let KU412 do Kuvajtu odletel bez Rahaf na palube.

Ani zďaleka však nie je koniec. „Potrebujem krajinu, ktorá ma ochráni tak skoro, ako to bude možné. Hľadám azyl,“ hovorí vo videu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach.

Rodinný problém?

Kunúnová upriamila na seba pozornosť cez víkend. Na sociálnych sieťach popísala, ako počas dovolenky v Kuvajte ušla od svojej rodiny, aby sa dostala do Austrálie. Thajsko malo byť len prestupnou krajinou, no na letisku jej saudskoarabský diplomat zhabal cestovný doklad.

Ambasáda kráľovstva v Bangkoku potom tvrdila, že Kunúnovú zadržali na letisku, lebo „nemala spiatočný lístok“ a že ju deportujú do Kuvajtu, „kde žije väčšina jej rodiny“,píše BBC. Kunúnová však trvá na tom, že má víza do Austrálie a v Thajsku chcela len prestupovať.