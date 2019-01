Žene vo vegetatívnom stave sa narodilo dieťa, prípad vyšetrujú

Polícia v americkom štáte Arizona začala vyšetrovanie sexuálneho zneužitia.

6. jan 2019 o 3:50 SITA

PHOENIX. Polícia v americkom štáte Arizona začala vyšetrovanie sexuálneho zneužitia v zdravotníckom zariadení, kde sa žene, ktorá je vyše 10 rokov vo vegetatívnom stave, narodilo dieťa. Nemenovaná žena je pacientkou kliniky nachádzajúcej sa neďaleko Phoenixu, ktorú vedie spoločnosť Hacienda HealthCare.

Informovala o tom BBC.

Dieťatko sa jej podľa miestnej televízie KPHO-TV narodilo 29. decembra.



Nemenovaný zdroj sa pre KPHO-TV vyjadril, že nikto zo zamestnancov netušil o tom, že pacientka bola tehotná, až kým nezačala rodiť. Dieťatko je údajne zdravé.



Podľa spomínaného zdroja žena vyžadovala nepretržitú starostlivosť a do jej izby malo prístup mnoho ľudí. Protokol v zariadení sa však podľa jeho slov zmenil a do izieb pacientiek môžu po novom muži vojsť len v sprievode ženy.



Hacienda HealthCare sa vo vyhlásení vyjadrila, že si je vedomá "veľmi znepokojivého incidentu týkajúceho sa zdravia a bezpečnosti" jedného z pacientov a plne spolupracuje s úradmi. Hovorca spoločnosti David Leibowitz dodal, že spoločnosť je "plne odhodlaná zistiť pravdu" o incidente.



Arizonský úrad pre zdravotnícke služby uviedol, že v súvislosti so správami o prípade do zariadenia poslal inšpektorov a nariadil zavedenie "zvýšených bezpečnostných opatrení".