Najväčšia zrada v histórii kartelov. Proti El Chapovi svedčí syn jeho rivala

V karteli prebieha mocenský boj.

5. jan 2019 o 12:44 Matúš Krčmárik

NEW YORK, BRATISLAVA. Keď vstupoval do do súdnej miestnosti s obžalovaným si vymenil len zdvorilostný úsmev.

Potom spustil výpoveď, ktorá sa už teraz považuje za jeden z najväčších podrazov v histórii latinskoamerických drogových kartelov.

Proti hlave mexického kartelu Sinaloa Joaquínovi Guzmánovi známemu pod menom El Chapo svedčil ako korunný svedok obžaloby syn muža, s ktorým El Chapo kartel zakladal.

Vicente Zambada Niebla, ktorému zas hovorili El Vincentillo, porozprával o vzťahoch v kartele, o spolupráci s mexickými úradmi či s americkou protidrogovou agentúrou DEA.

Aj v tomto prípade však ostávajú pochybnosti, či v skutočnosti nejde o mocenský boj v karteli.

Nieblov otec Ismael Zambada García možno chce prípad využiť na odstavenie svojho rivala.

Kartel počas Guzmánovej neprítomnosti vedie s jeho synmi, ale možno by chcel mať moc len pre seba.

V karteli už ako tínedžer

Guzmán založil kartel v roku 1988, moc si postavil na brutalite, ktorou sa zbavoval odporcov, nezastavili ho ani civilné obete. Veľmi skoro sa stal jedným z najhľadanejších ľudí sveta.

Mexičania ho dvakrát chytili, no vždy sa mu podarilo ujsť z väzenia. Keď ho chytili pred tromi rokmi, radšej ho poslali do Spojených štátov, kde ho súdia v New Yorku.

V súčasnosti tridsaťdvaročný El Vincentillo v karteli dozeral na to, ako sa drogy dostanú z Kolumbbie do Mexika a potom ďalej do Los Angeles a do Chicaga, z ktorého si urobil svoju americkú základňu. Na stretnutia bosov kartelu začal so svojim otcom chodiť už ako tínedžer.

„Vtedy som si začal uvedomovať, ako sa to celé deje. Kúsok po kúsku som sa čoraz viac zúčastňovať na obchodoch svojho otca,“svedčil pred súdom.